«Люди по старой памяти страхуются»: в России резко вырос спрос на охрану В целом по стране спрос на охранников вырос на 45%. Москва традиционно — в лидерах

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На фоне экономических угроз в России зафиксирован повышенный спрос на охранные услуги. Эксперты утверждают: в общей атмосфере нервозности представители бизнеса начали все чаще нанимать личных телохранителей для себя и членов семьи. Также сегодня оказывается особо востребованной защита жилья. Профильные организации и проведенные исследования подтверждают тренд: одни связывают это с растущей в обществе тревожностью, другие говорят о надвигающемся очередном переделе собственности в регионах. Как бы то ни было, но очевидно одно: без работы профессиональные охранники в обозримой перспективе точно не останутся.

«Маленькая частная армия»

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного рекрутинговым сервисом HeadHunter, охранники, имеющие необходимую квалификацию и способные работать в группах быстрого реагирования, становятся все более и более востребованными. В целом по стране спрос на охранников вырос на 45%.

Максимальным спросом в текущих реалиях охранники пользуются в Москве. На столицу, согласно полученным результатам, приходится примерно 15% от общего числа всех вакансий. На втором месте — Санкт-Петербург, на его долю приходится около 10% всех запросов. В тройке лидеров также Новосибирская область.

Что касается телохранителей, то в этой сфере безоговорочно лидирует Москва. Почти 70% всех вакансий для специалистов в сфере личной безопасности размещаются именно в столице. На втором месте — Самарская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Представители профильных организаций и эксперты в области безопасности сообщили NEWS.ru, что общий тренд налицо. Подполковник запаса Федеральной службы безопасности, президент Союза «Офицеры Группы Альфа» Алексей Филатов рассказал, что в первую очередь растет частный спрос на охранные услуги. Он подчеркнул, что охранный бизнес неоднороден и на разных его сегментах происходящие в стране и в мире процессы отражаются по-своему.

Общая нервозность и опасения за жизнь, здоровье и собственность подталкивают состоятельных людей больше тратить деньги на охрану квартир, домов и коттеджных поселков, больше вкладываться в технические средства обеспечения безопасности, а также чуть чаще нанимать телохранителей для своих жен и детей. Тут есть определенный рост. Зачастую это продиктовано не объективной необходимостью, а субъективным восприятием реальности, — указал Филатов.

Он пояснил, что основная доля охранного бизнеса — это корпоративный сектор: охрана предприятий, периметр, то есть невидимая для большинства обывателей сторона.

Знаю даже коммерсантов, которые почти серьезно начинают рассуждать о том, что им нужна «своя маленькая частная армия». Но это эмоции — каждый сходит с ума по-своему, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Заработные платы охранников и телохранителей отличаются в разы. Например, сотрудникам групп быстрого реагирования в среднем платят около 36 тысяч рублей, выяснили специалисты HeadHunter. В сравнении с прошлым годом прирост составил 20%. Телохранителям заказчики готовы платить до 100 тысяч рублей, что на 7% больше, чем годом ранее.

Причем на самые высокие зарплаты могут рассчитывать телохранители в Москве, особенно в тех случаях, когда специалист сможет совместить функции личного водителя. Так, приблизительно за 200 тысяч рублей ежемесячно придется обеспечивать безопасность работодателю и всем членам его семьи.

По данным аналитического агентства BusinesStat, темпы прироста охранных услуг в последние годы имели убывающий характер. В частности, в 2020 году часть объектов, требующих охраны, была закрыта на срок до шести месяцев в зависимости от региона из-за пандемии коронавирусной инфекции, другие изменили режим работы в период локдауна.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Назад в 90-е?

Участники рынка не скрывают, что тревожные события последних месяцев сказываются на настроениях потенциальных клиентов. Руководитель одного из подмосковных охранных предприятий в приватном разговоре с NEWS.ru признался, что «общий нестабильный фон всегда действует на влиятельных заказчиков».

Понятно, что такими услугами пользуются особые люди, например представители среднего или крупного бизнеса. Один из моих клиентов как-то делился — дескать, в смутные времена надо держать ухо востро, всякое может случиться. Поэтому недавно он нанял охрану и для супруги, и для детей. Так, на всякий случай, — рассказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, если раньше многим клиентам охрана была нужна для статуса, то сейчас — с психотерапевтической целью, потому что им «так надежнее и легче»:

Сейчас многие коммерсанты прямо говорят: на фоне экономических катаклизмов в регионах начались разные сдвиги, опять потихоньку начинают делить бизнес. До 90-х, конечно, пока далеко, но люди по старой памяти страхуются. Например, я знаю средней руки предпринимателя, которого охраняют пять человек. Он тратит на это внушительные деньги, но такие инвестиции однажды могут очень хорошо окупиться.

Впрочем, есть версия, что повышенный спрос на охранные услуги, который фиксируется сегодня, обусловлен прежде всего растущим дефицитом охранных структур.

По оценкам эксперта в сфере безопасности Алексея Долженкова, проведенная в стране частичная мобилизация ощутимо ударила по охранным организациям, потому как охранники в этом случае выступили в качестве целевой аудитории.

В охране работает достаточно много бывших военнослужащих, имеющих в том числе боевой опыт и навыки, востребованные в зоне СВО. Кроме того, рынок охранных услуг постоянно растет, все больше компаний уходят от старой схемы охраны силами бабушек и дедушек-сторожей, или, как сейчас их называют, контролеров, к работе с лицензированными охранными организациями. Нужно также помнить, что качественных охранных предприятий не так уж много, достаточно большой процент ЧОПов относится к своей работе формально, главное — получить под охрану объект и обеспечить на нем предусмотренное договором количество охранников, не занимаясь их обучением, — пояснил NEWS.ru Долженков.

Он признал, что количество сфер, в которых работают частные охранные предприятия на обязательной основе, так же растет: это государственные и муниципальные учреждения, объекты с массовым пребыванием людей, объекты транспортной инфраструктуры, ЖКХ и так далее, что тоже повышает спрос на качественную охрану.

Достаточно востребованный сегмент охранных услуг — личная охрана. В этой части также заметен рост спроса, который как раз таки обусловлен нестабильной обстановкой, обострением конкуренции, в том числе недобросовестной, — резюмировал эксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, россияне фиксируют наступление смутных времен тем, что наполняют фактическим смыслом поговорку «мой дом — моя крепость». Именно поэтому одновременно с охранными услугами растет спрос на сейфы и оружие.

По его словам, большинство бизнесменов используют близость охранных агентств к различным правоохранительным структурам с целью защититься скорее от последних, нежели чем от преступников.

Наиболее одиозный случай в этой связи был с бизнесменом, который боялся нетрезвым садиться в джип с приставленными таким вот агентством охранниками — он опасался противоправных действий или провокаций с их стороны. Сейчас запрос на услуги в этой сфере обусловлен активно циркулирующими слухами о возможных пертурбациях во властных кабинетах и, как следствие, переделе собственности. Наличие собственной «бригады» в период лихих 90-х было обязательным атрибутом бизнеса, и многие опасаются возвращения этого времени, — сообщил NEWS.ru Сарбаев.

Впрочем, говорить о резком увеличении спроса на услуги охранных предприятий из-за передела рынка пока преждевременно, потому как настолько резко его передел пока не наступил, возражает офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

К тому же в рейдерских захватах и антирейдерских мероприятиях участвуют, как правило, не простые охранные организации, а очень специфичные, штучные, на их услуги спрос всегда стабилен, — указал NEWS.ru специалист.

В итоге факторов, влияющих на популярность охранных услуг, по сути, два: значительный рост тревожности и отыгрывание падения спроса в пандемию. Как говорят эксперты, соединяясь, оба этих условия влекут резкое повышение спроса, прежде всего, на охрану недвижимости и ее содержимого.