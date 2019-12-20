Цветы в память о погибшем сотруднике ФСБ несут к приёмной спецслужбы на Лубянке, где накануне произошла перестрелка.
По данным ТАСС, гвоздики лежат на окне возле входа в приёмной ведомства. Возле самого здания
В настоящее время следов вчерашнего происшествия не осталось. Все ближайшие улицы свободны для прохода и проезда.
Как писал NEWS.ru, ранее издание «Коммерсант» сообщило, что его корреспондента Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира на Лубянке.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен