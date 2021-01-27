«Люди боятся»: эксперт оценил отмену ограничений для точек общепита

https://static.news.ru/photo/1f9aaf4e-6096-11eb-98f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров заявил, что сфера общепита больше страдает от падения спроса со стороны россиян, чем от запрета работать по ночам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. Барам, клубам, предприятиям общественного питания и прочим организациям, оказывающим услуги в сфере отдыха и развлечений, разрешено работать по ночам.

Бухаров в беседе с НСН отметил , что в настоящее время люди не готовы ходить в рестораны с тем же энтузиазмом, что и раньше.

Мы ожидали, что у нас будут сложными октябрь и ноябрь, были большие надежды на декабрь, который, к сожалению, тоже провалился. И тут ещё январь — было безумно сложно работать с этими запретами. Дальше февраль будет показательным, какая ситуация. Уже уходит с рынка большое количество предпринимателей, покупательская способность изменилась, потребительское поведение изменилось. Это главная проблема даже после отмены ограничений. Люди боятся заразиться. Готовы ходить по ресторанам и вести тот образ жизни, который был, лишь 40%, — рассказал эксперт.

Бухаров предположил, что возврат к допандемийным моделям потребительского поведения займёт много времени. По его словам, разрешение работать по ночам благоприятно скажется лишь на тех заведениях, для которых ночные мероприятия были основным источником дохода.

Но это маленький процент от того, что есть. Всё уже изменилось. Сегодня доставка приносит больше. Но маленькие рестораны не могут наладить доставку, это для них убыточно. Весь ландшафт ресторанного бизнеса полностью меняется. Как в целом по стране, так и в крупных городах, в которых это очень заметно, — заключил президент Федерации рестораторов и отельеров.

Ранее NEWS.ru сообщил, что правительство РФ рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей.