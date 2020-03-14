https://static.news.ru/photo/9d0fbf34-65c7-11ea-88bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальные меры из-за пандемии коронавируса (COVID-19) нового типа ввели в Совете Федерации. С 14 марта всех входящих в здание — и сенаторов, и работников, и посетителей — начали проверять тепловизорами и просят обработать руки дезинфицирующим средством. У дверей стоят люди в медицинских масках и халатах.

Все действия и решения по организации порядка на территории помещений Совета Федерации определены решениями аппарата Совета Федерации и Управления делами президента, — приводит ТАСС слова главы пресс-службы Совфеда Владислава Пономаренко.

Накануне департамент здравоохранения города Москвы опроверг появившуюся информацию о резком увеличении случаев внебольничной пневмонии с начала 2020 года: заболеваемость ниже, чем в прошлом году. Пневмонией заболели на 8% меньше москвичей в январе и на 7% меньше в феврале, утверждают в мэрии. Число летальных исходов снизилось на 10%.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.

За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых пациентов с COVID-19. На данный момент есть данные о 51 заболевшем в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родители московских школьников смогут сами решить, водить ли детей на занятия в связи с профилактикой распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.