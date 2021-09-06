Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского»
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
18:47, 06 сентября 2021
Фото: АГН «Москва»
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Эвакуация началась на станции «Проспект Вернадского» столичного метро. Причиной стало задымление, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На станции метро «Проспект Вернадского» задымление. Людей выводят на улицу, — рассказал собеседник агентства.
На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. По сведениям журналистов, причиной стало короткое замыкание в вагоне поезда, огонь удалось ликвидировать.
«Интерфакс» со ссылкой на источники уточняет, что задымление произошло под одним из поездов. На «Проспекте Вернадского» сняли напряжение с контактного рельса. Станцию закрыли на вход и выход.
В Telegram-канале городского дептранса сообщили, что поезда по направлению из центра проезжали станцию без остановок. Сейчас движение восстановили.
Ранее стало известно, что в отношении москвички, прыгнувшей под поезд в метро, подан иск на 250 тысяч рублей. Александра Демидова прыгнула под поезд, прибывавший на станцию «Ольховая» красной ветки, в июле. Она не пострадала и сама выбралась на платформу.
Однако движение остановили на пять минут, отменили два состава, пассажиры опоздали, а метро потеряло 255 459 рублей. Кроме того, машинист, едва не задавивший человека, нуждался в реабилитации, что тоже подразумевает компенсацию.