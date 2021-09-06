Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского»

Эвакуация началась на станции «Проспект Вернадского» столичного метро. Причиной стало задымление, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На станции метро «Проспект Вернадского» задымление. Людей выводят на улицу, — рассказал собеседник агентства.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. По сведениям журналистов, причиной стало короткое замыкание в вагоне поезда, огонь удалось ликвидировать.

«Интерфакс» со ссылкой на источники уточняет , что задымление произошло под одним из поездов. На «Проспекте Вернадского» сняли напряжение с контактного рельса. Станцию закрыли на вход и выход.

В Telegram-канале городского дептранса сообщили , что поезда по направлению из центра проезжали станцию без остановок. Сейчас движение восстановили.

Ранее стало известно, что в отношении москвички, прыгнувшей под поезд в метро, подан иск на 250 тысяч рублей. Александра Демидова прыгнула под поезд, прибывавший на станцию «Ольховая» красной ветки, в июле. Она не пострадала и сама выбралась на платформу.

Однако движение остановили на пять минут, отменили два состава, пассажиры опоздали, а метро потеряло 255 459 рублей. Кроме того, машинист, едва не задавивший человека, нуждался в реабилитации, что тоже подразумевает компенсацию.