«Людей это не остановит»: сомелье о запрете микротары с крепким спиртным Сомелье посчитал бесполезным запрет на продажу микротары с крепким алкоголем

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Микротару, как правило, выбирают представители маргинальных слоев населения, сказал NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов, анализируя инициативу депутата Виталия Милонова о запрете на продажу так называемых «чекушек». Эксперт отметил, что маргиналы в случае чего быстро найдут для себя альтернативу в виде настоек, продающихся в аптеках, или же будут приобретать другое спиртное. Сомелье счел подобный запрет бессмысленным с социальной точки зрения.

Сейчас этот условный покупатель микротары может позволить себе 50 мл какого-нибудь коньяка. Позже, в случае введения запрета, он будет покупать водку в бутылках других объемов, но самую дешевую. Поэтому я сомневаюсь, что такая мера людей остановит. Тем более, что никто не отменял аптечные настойки, которыми уже отравились множество граждан. Вспомним хотя «грандиозный» случай с «Боярышником» А разливать настойки в другие тары нецелесообразно, — заявил Попов.

Он посчитал инициативу с социальной точки зрения бесполезной. Также сомелье усомнился в том, что от запрета что-то серьезно изменится на алкогольном рынке.

Сомневаюсь, что это заметно ударит по рынку, ведь, как уже было сказано, такую тару выбирают маргиналы, которым срочно нужно «перекусить». А основной объем денег рынку приносят продажи других бутылок (0,375, 0,5 и 0,75). Понятно, что какая-то часть средств потеряется, но это незначительная часть, — заключил Попов.

Милонов предложил рассмотреть запрет на использование микротары для розлива и продажи крепкого алкоголя. Он считает, что этот шаг будет полезен в рамках борьбы с вредными привычками.

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