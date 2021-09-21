Люцифер из Новосибирска потребовал у РПЦ компенсацию в 666 рублей

Житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в Хамовнический суд Москвы иск к Русской православной церкви (РПЦ). Он утверждает, что церковь порочит его имя, употребляя его в негативном ключе, и требует выплаты компенсации за моральный ущерб в размере 666 рублей, пишет «КП-Новосибирск».

Мужчина рассказал изданию, что ранее носил имя Алексей. Но с детства мечтал сменить его на Люцифер и летом текущего года сделал это официально. Его родные отнеслись к этому спокойно и с пониманием.

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Собеседник издания пояснил, что в переводе с латыни Люцифер означает «несущий свет». Однако РПЦ пропагандирует отождествление Люцифера с Сатаной и тем самым придаёт ему негативный смысл, дискредитирует людей, носящих это имя, и вводит верующих в заблуждение.

Выбор суммы компенсации Люцифер объяснил тем, что это число воспринимается как дьявольское. Однако в астрологии оно обозначает планету Венера, названную в честь богини любви. Он добавил, что компенсация символична — дело не в деньгах, а желании также избавить цифру от негативного стереотипа.

Я провоцирую РПЦ отреагировать. Всё, что я от неё хочу, я указал в иске. А именно не искажать сведения, не лгать и не врать. <...> Я провоцирую православие на честную игру и на честное отношение к людям, — сказал собеседник издания.

Иск от Люцифера к РПЦ в суд поступил, но дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов «предложил покаяться» российскому духовенству. Он призвал коллег во главе с патриархом Кириллом рассказать о своих доходах и имуществе. Некоторое время спустя ему запретили проводить службы. В Чебоксарско-Чувашской епархии заявили, что решение никак не связано с инициативой священника и просьбой о «покаянии».