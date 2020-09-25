«Любящее сердце природы»: кто победил в конкурсе Drone Photo Awards 2020

24 сентября жюри международной премии Drone Photo Awards 2020 объявило имена лауреатов нынешнего года. Это главный конкурс аэрофотографии и видеографии в мире, на который присылают снимки, сделанные с парашютов, беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных змеев.
Главный приз получил фотограф из Австралии Джим Пико за работу «Любящее сердце природы». Он снял с высоты стаю лосося в виде сердца. В её центре плыла акула.
Кроме того, члены жюри назвали лучшие фотоснимки в 10 номинациях: «Дикая природа», «Город», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Жизнь в условиях COVID-19» и в других.
В частности, в номинации «Дикая природа» лучшим стал россиянин Дмитрий Вилюнов с фотоработой «Где живут цапли».
Самые яркие снимки конкурса — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото года. Акула внутри стаи лосося в форме сердца
Jim Picôt/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Дикая природа». Цапли гнездятся на верхушках деревьев.
Dmitrii Viliunov/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Абстракция». Озеро Оуэнс возвращается к жизни после химической катастрофы.
Paul Hoelen/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Город». Башни Петронас в Куала-Лумпуре
Tomasz Kowalski/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Люди». Зима в Евразии
Joseph Cheires/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Жизнь во время пандемии». Протесты в Израиле во время пандемии.
Tomer Appelbaum/Drone Photo Awards
Самое высокое здание в Шанхае во время рассвета
Rex Zou/Drone Photo Awards
Дубай Марина
Carmine Chiriacò/Drone Photo Awards
Индийский носорог на водопое
Rajarshi Banerji/Drone Photo Awards
Сёрфер в волне
Davide Lopresti/Drone Photo Awards
Разноцветная поверхность воды
Ignacio Medem/Drone Photo Awards
Сбор водяных каштанов
Trung Pham Huy/Drone Photo Awards
Очередь в магазин
Bruce Adams/Drone Photo Awards
Красный маленький автомобиль
Peter Van Haastrecht/Drone Photo Awards
Аэропорт Авалон в Австралии во время пандемии
Ingrid Hendriksen/Drone Photo Awards
Солеварня во Вьетнаме
Igor Altuna/Drone Photo Awards
Дубай во время карантина
Bachir Moukarzel/Drone Photo Award
Ковры ручной работы
Mehmet Aslan/Drone Photo Awards
Рыбный рынок
Khanh Phan/Drone Photo Awards
Водная эрозия
Ignacio Medem/Drone Photo Awards
Тень от клёна
Caleb Kenna/Drone Photo Awards
Первое место в номинации «Спорт», вид на пловцов в волнах
Roberto Corinaldesi/Drone Photo Awards
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