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Первое место в номинации «‎Спорт»‎, вид на пловцов в волнах
Общество

«Любящее сердце природы»: кто победил в конкурсе Drone Photo Awards 2020

13:28, 25 сентября 2020
Фото: Roberto Corinaldesi/Drone Photo Awards

24 сентября жюри международной премии Drone Photo Awards 2020 объявило имена лауреатов нынешнего года. Это главный конкурс аэрофотографии и видеографии в мире, на который присылают снимки, сделанные с парашютов, беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных змеев.

Главный приз получил фотограф из Австралии Джим Пико за работу «Любящее сердце природы». Он снял с высоты стаю лосося в виде сердца. В её центре плыла акула.

Кроме того, члены жюри назвали лучшие фотоснимки в 10 номинациях: «Дикая природа», «Город», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Жизнь в условиях COVID-19» и в других. 

В частности, в номинации «Дикая природа» лучшим стал россиянин Дмитрий Вилюнов с фотоработой «Где живут цапли».

Самые яркие снимки конкурса — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото года. Акула внутри стаи лосося в форме сердца

Jim Picôt/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «Дикая природа». Цапли гнездятся на верхушках деревьев.

Dmitrii Viliunov/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «Абстракция». Озеро Оуэнс возвращается к жизни после химической катастрофы.

Paul Hoelen/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «Город». Башни Петронас в Куала-Лумпуре

Tomasz Kowalski/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «Люди». Зима в Евразии

Joseph Cheires/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «Жизнь во время пандемии»‎. Протесты в Израиле во время пандемии.

Tomer Appelbaum/Drone Photo Awards

Самое высокое здание в Шанхае во время рассвета

Rex Zou/Drone Photo Awards

Дубай Марина

Carmine Chiriacò/Drone Photo Awards

Индийский носорог на водопое

Rajarshi Banerji/Drone Photo Awards

Сёрфер в волне

Davide Lopresti/Drone Photo Awards

Разноцветная поверхность воды

Ignacio Medem/Drone Photo Awards

Сбор водяных каштанов

Trung Pham Huy/Drone Photo Awards

Очередь в магазин

Bruce Adams/Drone Photo Awards

Красный маленький автомобиль

Peter Van Haastrecht/Drone Photo Awards

Аэропорт Авалон в Австралии во время пандемии

Ingrid Hendriksen/Drone Photo Awards

Солеварня во Вьетнаме

Igor Altuna/Drone Photo Awards

Дубай во время карантина

Bachir Moukarzel/Drone Photo Award

Ковры ручной работы

Mehmet Aslan/Drone Photo Awards

Рыбный рынок

Khanh Phan/Drone Photo Awards

Водная эрозия

Ignacio Medem/Drone Photo Awards

Тень от клёна

Caleb Kenna/Drone Photo Awards

Первое место в номинации «‎Спорт»‎, вид на пловцов в волнах

Roberto Corinaldesi/Drone Photo Awards

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