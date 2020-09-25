«Любящее сердце природы»: кто победил в конкурсе Drone Photo Awards 2020

24 сентября жюри международной премии Drone Photo Awards 2020 объявило имена лауреатов нынешнего года. Это главный конкурс аэрофотографии и видеографии в мире, на который присылают снимки, сделанные с парашютов, беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных змеев.

Главный приз получил фотограф из Австралии Джим Пико за работу «Любящее сердце природы». Он снял с высоты стаю лосося в виде сердца. В её центре плыла акула.

Кроме того, члены жюри назвали лучшие фотоснимки в 10 номинациях: «Дикая природа», «Город», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Жизнь в условиях COVID-19» и в других.

В частности, в номинации «Дикая природа» лучшим стал россиянин Дмитрий Вилюнов с фотоработой «Где живут цапли».

Самые яркие снимки конкурса — в фотогалерее NEWS.ru.