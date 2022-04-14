Любови Соболь ужесточили приговор

Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена) Любови Соболь наказание в виде полутора лет ограничения свободы на полгода колонии общего режима. Об ужесточении приговора ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), сообщает РИА Новости.

Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней, — цитирует агентство решение суда.

К ограничению свободы Соболь была приговорена в августе 2021 года по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам, а также уезжать из столицы без уведомления. Однако ещё до вступления решения суда в силу Соболь покинула территорию России.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по делу о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ. В конце прошлого года ей заменили условные исправительные работы одним годом реальных.