Любовь Соболь Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат с Мосгордуму Любовь Соболь заявила, что на неё было совершено нападение.

По её словам, инцидент произошёл, когда она садилась в такси у своего дома. Неизвестный плеснул в неё «какой-то грязью».

Соболь опубликовала фото испачканной одежды в Twitter. Она добавила, что происходящее снимал человек, имеющий отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Ранее News.ru писал, что Соболь анонсировала очередную акцию протеста в столице. Шествие против политических репрессий намечено на 31 августа.

News.ru в соцсетях