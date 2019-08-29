Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат с Мосгордуму Любовь Соболь заявила, что на неё было совершено нападение.
По её словам, инцидент произошёл, когда она садилась в такси у своего дома. Неизвестный плеснул в неё «какой-то грязью».
Соболь опубликовала фото испачканной одежды в Twitter. Она добавила, что происходящее снимал человек, имеющий отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.
Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео— Соболь Любовь (@SobolLubov)
pic.twitter.com/QV5X2QSXps 29 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что Соболь анонсировала очередную акцию протеста в столице. Шествие против политических репрессий намечено на 31 августа.