Любовь Соболь вывезли из изолятора на Петровке «в неизвестном направлении»

https://static.news.ru/photo/e9f4cf78-6216-11eb-af29-fa163e074e61_660.jpg Фото: sobollubov/instagram.com

Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь вывезли из столичного изолятора на Петровке, 38, сообщил её адвокат Владимир Воронин со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Соболь увезли в неизвестном ему направлении, ничего не сообщая ему как защитнику, передаёт «Росбалт».

Ранее NEWS.ru писал, что Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции.

Соболь задержали в субботу на несанкционированном митинге в столице. Полиция составила протокол по статье «Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.

После акции 23 января была задержана глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Степанова, а также брат Навального Олег и другие сторонники блогера.