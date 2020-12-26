Любовь Соболь выпустили из ИВС

https://static.news.ru/photo/d4b8c85c-486d-11eb-812c-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: vk.com/sobollubov

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания на Петровке.

Соболь была задержана на 48 часов по делу о проникновении в квартиру одного из фигурантов расследования об отравлении оппозиционного блогера Алексея Навального, передаёт «Московский Комсомолец». В квартире Соболь была изъята техника, а её в течение 16 часов допрашивали в Следственном комитете.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что Соболь содержалась в трёхместной камере, ей назначили восемь экспертиз и изъяли маску, чтобы сделать анализ ДНК. При этом её делом занимаются шесть следователей.

Как сообщал NEWS.ru, Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. Юриста ФБК после обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Соболь отказалась предоставлять документы, после чего была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции. Впоследствии в отношении неё было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, совершённом при помощи насилия.