СМИ: Любовь Соболь приехала в Вильнюс

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и иноагентом) и соратница Алексея Навального Любовь Соболь находится в Вильнюсе. Здесь она работает над YouTube-каналом оппозиционера. Об этом сообщает RT.

Свои последние эфиры на YouTube Соболь ведёт из студии в Вильнюсе, — заявил источник издания.

Команда «Навальный LIVE» ведёт эфиры из трёх студий — в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область. 7 августа Соболь выехала в Стамбул, а потом в Вильнюс.

Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, они виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».