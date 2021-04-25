Любовь Соболь оштрафовали за призывы участвовать в протестах

https://static.news.ru/photo/b780fd86-a6aa-11eb-9ba4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия. Ей назначен штраф, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Стороннице оппозиционера Алексея Навального предстоит выплатить 300 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованных акциях, которые прошли в разных городах России 21 апреля.

При этом Соболь была задержана в Москве в тот день.

Согласно полицейскому рапорту, который ранее обнародовал её адвокат Владимир Воронин в Twitter, юриста ФБК обвиняют в призывах выйти улицы, который она озвучила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом защитник утверждает, что «в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг».

Ранее в столичной прокуратуре объяснили решение приостановить деятельность штабов Навального. По информации ведомства, оно было принято из-за продолжения активистами несогласованных акций. Ограничительная мера будет действовать до рассмотрения судом дела о признании движения экстремистским.