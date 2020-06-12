«Любой имеет право на прощение»: Куценко заступился за Ефремова

https://static.news.ru/photo/83f86b70-ad77-11ea-856e-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Своего друга, актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, решил поддержать его коллега Гоша Куценко. Слова поддержки он опубликовал в Instagram.

Случилась трагедия. Но сдаётся мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается. Храни тебя Господь, — написал Куценко.

Подписчики артиста, вставшего на сторону Ефремова, которого сейчас буквально затравили в Сети, поддержали Куценко и похвалили за противоположную общественному мнению позицию.

В субботу Ефремов записал видео, в котором попытался извиниться перед семьёй погибшего. Артист говорит, что не знает, как дальше жить, а ролик — это не попытка откупиться, а попытка искупить. Он также подчеркнул, что знает о мнении многих о том, что попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.

Как писал NEWS.ru, ранее блогер Лена Миро и вовсе заявила, что Ефремов, сидя в грязных носках и тапочках, только изображает раскаяние.