«Люблю ездить на задержания и смотреть им в глаза»

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Илью Сачкова — главу и основателя компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности. Известно, что его подозревают в госизмене (статья 275 УК), по которой Сачкову может грозить до 20 лет тюрьмы. Материалы дела и суть подозрений засекречены. С утра 28 сентября до глубокой ночи в офисе Group-IB прошли обыски. О том, чем занималась компания и кто такой Илья Сачков — в материале NEWS.ru.

Первыми об обысках в офисе Group-IB в бизнес-центре «Прогресс Плаза» на Шарикоподшипниковой улице в Москве сообщил телеканал RTVi. Источник издания в IT-отрасли сообщал что совладельцы компании Илья Скачков и Дмитрий Волков стали недоступны для связи. Сачкова задержали еще утром 28 сентября, после чего были начаты следственные действия на его рабочем месте. Корреспонденты которые вечером во вторник приехали к офису, где шли обыски, увидели на месте силовиков. Те не пустили журналистов внутрь, отшутившись что «там снимают кино».

В среду Group-IB подтвердила что московской штаб-квартире компании по России и СНГ прошли оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис вечером того же дня. Компания сообщила, что «топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации».

В пресс-службе Group-IB заявили, что причины обысков руководству компании неизвестны, а работа предприятия продолжается как обычно: «Территориальная распредёленность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов , а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании».

Задержанному Илье Сачкову 35 лет. Он входит в экспертные комитеты по кибепреступности Госдумы, МИДа, Совета Европы, член совета Координационного центра национального домена сети Интернет.

Свою компанию он создал ещё в 2003 году, вместе с однокурсниками по МГТУ имени Баумана. Сначала это было агентство по расследованию высокотехнологичных киберпреступлений, которое с годами превратилось в одну из крупнейших в мире корпораций по информационной безопасности. Её программы продаются в 60 странах мира, где Group-IB зачастую плотно сотрудничает с местными правительствами при расследованию электронных преступлений — в том числе по нарушению авторских прав. С 2015 года фирма помогает Интерполу и помимо Москвы имеет офисы в Сингапуре, Дубае и Амстердаме.

Мы были первыми и у «Яндекса», и у Google по запросам о компьютерной криминалистике и киберрасследованиях, вторая вещь — сарафанное радио. Люди быстро стали говорить, что вот есть странные ребята в Бауманском университете, к ним можно обратиться по сложным вопросам. И так вот все начало расти. К 2006 году мы уже расследовали сложные уголовные дела для полиции и первые сложные уголовные дела для СК, — рассказывал Илья Сачков в интервью The Bell.

Кроме того Group-IB работает совместно с властями и правоохранительными органами России. Сачков, по данным СМИ, трижды встречался с президентом Владимиром Путиным, а также участвовал во встречах с премьером Михаилом Мишустиным. Бизнесмен в том числе был разработчиком собственной технологии защиты от DDOS-атак.

instagram.com/group_ib

В 2016 году Forbes включил Скачкова в список самых перспективных бизнесменов моложе 30 лет. В 2019 году он стал лауреатом премии «Немалый бизнес» в номинации «Инновационный прорыв», награду ему вручал опять-таки лично Владимир Путин. Кроме того он награждался от имени ФСБ и МВД России.

В своём разговоре с Елизаветой Осетинской на Youtube-канале «Русские норм» Скачков признавался что ему нравится ездить на задержания киберпреступников «и смотреть в глаза этих, в большинстве своём — уродов, которые это делают».

Сачков при этом был противником государственного регулирования интернета: «если ты регулируешь интернет и не знаешь, как он устроен, то ты должен сдать депутатский мандат и уйти», говорил он. Зато, по его мнению государство, а не бизнес и население должно взять на себя расходы по обеспечению кибербезопасности в стране.

Как сообщает Daily Storm со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, ФСБ давно искала повод заняться Group-IB и Сачковым. По словам источника издания, предприятие не шло на сотрудничество с силовиками «за пределами официальных контактов», в том числе «по политическим вопросам» — в отличие от работы в других странах где, по его словам, Group-IB сотрудничало с правительствами более охотно. Работа на мировом рынке информационной безопасности без участия российских спецслужб, как пишет Daily Storm, не нравилось последним. Кроме того ранее Илья Сачков, как указал источник, имел связи в администрации президента, но потерял там поддержку.

Тем временем, арест Ильи Сачкова уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны не располагает деталями дела, однако уверено, что расследование не сможет навредить внутреннему инвестиционному климату.