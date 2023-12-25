Любителям сладкого перечислили «правила поведения» в Новый год Диетолог Мещерякова: в новогоднюю ночь стоит следить за количеством сладкого

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Употребление сладкого в больших количествах негативно сказывается на состоянии здоровья, поэтому даже в новогоднюю ночь необходимо контролировать ситуацию, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-диетолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, суточной нормой сахара для взрослого мужчины являются 40–50 г.

Для здорового ребенка трех — пяти лет допускается до 12 г сахара в день, для ребенка пяти — семи лет — до 15 г, для подростков — до 20 г. Это примерно три — пять конфет. Для здоровой взрослой женщины допускается 35–40 г, для мужчины — 40–50. Это не более 100 г торта или 300–400 мл яблочного сока, — предупредила эксперт.

Кроме того, диетолог посоветовала ограничить потребление «скрытого» сахара, содержащегося в покупных соусах, томатной пасте, многих консервах, а также в мясных полуфабрикатах. Для этого необходимо внимательно изучать состав продуктов. Врач предложила заменить сладкие газировки на морсы или соки без сахара, а традиционные торты, пирожные и конфеты — на фрукты или фруктовые салаты, ягоды, фруктовое суфле, творожные десерты, зефир и пастилу, сухофрукты, муссы и мармелад.

Употребление сладостей детьми можно ограничить в игровой форме, продолжила Мещерякова. В частности, договориться с ребенком, что в день можно съедать не больше трех самых любимых конфет. Взрослым врач порекомендовала постараться есть сладкое только до 14–15 часов дня и убирать сладости с видного места во избежание соблазна.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что при выборе сладкого новогоднего подарка необходимо проверить маркировку товара. Она должна быть на русском языке, содержать информацию о массе и составе, а также иметь знак обращения продукции на рынке Таможенного союза.