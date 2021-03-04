Любить родину под рэп: казначеи зовут силовиков и студентов петь речитативы

Федеральное казначейство объявило о проведении первого Всероссийского фестиваля патриотического рэпа, на который чиновники зовут не только подчинённых, но и коллег из силовых служб, а также студентов для «выявления и развития творческих способностей» и «активизации их самостоятельной работы». Известные российские музыканты, в том числе и рэперы, в интервью NEWS.ru признались, что впервые слышат о такой задумке. По их мнению, это плохая идея. Ранее что-то похожее уже устраивали в разных регионах, например, с подачи ведущего государственного телевидения Дмитрия Киселёва в Крыму уже дважды проходил рэп-фестиваль. Примечательно, что итоговый концерт победителей отбора казначейства также состоится на полуострове.

«Ритмичный патриотический текст»

На сайте Федерального казначейства было опубликовано сообщение о совещании, состоявшемся 2 марта под председательством замруководителя ведомства Александра Михайлика, на котором чиновники обсуждали проведение «1-го Всероссийского фестиваля патриотического рэпа с участием сотрудников финансово-экономических органов, правоохранительных органов и студентов высших учебных заведений».

В ходе совещания Александр Георгиевич рассказал об особом отношении к данному мероприятию ввиду его целевой направленности на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствования патриотического воспитания молодёжи. Также в ходе совещания обсуждались вопросы подготовительных мероприятий, необходимых для проведения Фестиваля на площадках органов Федерального казначейства, — сказано в пресс-релизе.

Предполагается, что мероприятие пройдёт в три этапа. Оно начнётся с региональных отборочных конкурсов в марте, в апреле и мае будет финальный отбор участников в федеральных округах, а в сентябре состоится гала-концерт в рамках фестиваля «Таврида-Арт» в Севастополе.

Положение о фестивале было утверждено 26 февраля советником директора Росфинмониторинга, председателем Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России, председателем новосибирского землячества и действительным членом Императорского православного палестинского общества Олегом Шабуневичем.

В этом документе, в частности, указывается, что целями и задачами мероприятия являются «формирование уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации», «формирование чувства патриотизма и воспитание гражданской ответственности и любви к Родине», «выявление и развитие творческих способностей сотрудников финансово-экономических и правоохранительных органов и активизация их самостоятельной работы», «вовлечение студентов высших учебных заведений в развитие патриотического движения».

Фестиваль представляет собой выступления индивидуальных исполнителей и (или) коллективов, читающих под музыку ритмичный патриотический текст, — сказано в положении.

В пресс-службе Федерального казначейства NEWS.ru рассказали, что основная идея фестиваля заключается в желании «достучаться» до молодёжи, используя привычные и доступные формы общения с ней. Периодичность проведения мероприятия (останется ли оно единоразовым событием или будет проводиться ежегодно) «будет определена после его завершения и реакции молодёжи на эту инициативу».

Рэп — это один из самых популярных жанров современной музыки. То, что нравится подрастающему поколению. Через эту форму мы хотим воспитать у подрастающего поколения любовь к Родине, семье, гордость за высокое звание гражданина Российской Федерации, укрепить историческую память, противодействовать экстремизму в молодёжной среде, — сказал представитель ведомства.

Также NEWS.ru попытался выяснить, в каком объёме и из каких источников будет финансироваться фестиваль, однако в казначействе не стали раскрывать сумму, ограничившись лишь информацией о том, что на его проведение «не предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета».

На сегодняшний день о мероприятии сообщили управление МЧС по Оренбургской области и Оренбургский государственный институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей. В обоих объявлениях сказано, что «тематика композиций — Великая Отечественная война, герои войны, исторические даты и события Великой Отечественной войны».

Также в Сети публиковались данные о письме управления Федерального казначейства по Ленинградской области руководству Выборгской таможни, в ответ на которое начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений пограничного ведомства распорядился «провести разъяснительную работу» среди личного состава о «возможности участия» в культмассовом мероприятии.

В управлении Федерального казначейства по Ленобласти пояснили, что аналогичное письмо «разослано в различные федеральные органы исполнительной власти». В ведомстве добавили, что из Москвы их торопят, поскольку региональное подразделение до 9 марта должно «предоставить организатору хотя бы названия компаний-участников».

«Плот» в стиле «рот в рот»

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Опрошенные NEWS.ru рэп-исполнители признались, что впервые услышали о подобном мероприятии и сразу восприняли его довольно скептически. Музыкант Ричард Семашков, также известный как публицист патриотического толка, близкий к писателю Захару Прилепину, не исключил, что это «похоже на распил». Его коллега Вячеслав Хахалкин с творческим псевдонимом Сява подчеркнул, что не хочет и не намерен иметь никакого отношения к фестивалю казначейства.

Я занимаюсь творчеством и к спекуляции отношения не имею, занимаюсь исключительно настоящим рэпом, а всё это — всего лишь спекуляция на стиле, модном течении и трендовой музыке для того, чтобы обратить на себя внимание молодёжи. Это грех. Нельзя так делать. Вячеслав Хахалкин рэп-музыкант рэп-музыкант

Ситуацию прокомментировал NEWS.ru и музыкант Юрий Лоза. По его мнению, происходящее не вписывается в здравый смысл. А если говорить о патриотической песне, то следовало бы поддерживать не рэп, а детские хоровые коллективы.

Надо сразу вспомнить фразу «пути Господни неисповедимы». Куда кого понесёт — мы не можем предсказать. Какое отношение имеет казначейство к рэпу, я тоже не знаю. И какую цепочку я в голове бы ни выстраивал — у меня никогда не получится понять, как возникла такая идея. Я думаю, что если бы они провели конкурс патриотической живописи, это было бы также «оправданно». Или патриотический конкурс на лучший прыжок в воду. То есть бред сивой кобылы. Почему казначейство занимается рэпом? У нас много всяких способов освоить деньги, я не знаю. Почему надо помогать рэпу? Почему казначейству не помочь бы детским хоровым коллективам, им проще спеть патриотическую песню, чем каким-то рэперам. Юрий Лоза музыкант, блогер музыкант, блогер

По словам Лозы, рэп — это не массовое искусство.

Повторять за рэпером не может никто, а повторить песню, которую спел хоровой коллектив, могут все. Если говорить о массовой патриотической акции, то я бы, наверное, помог детским хоровым коллективам, — отметил он.

По словам музыканта, если на фестивале патриотического рэпа его знаменитая песня «Плот» прозвучала бы под биты, то он был бы «очень недоволен». Лоза добавил, что ему «захочется прибить этого товарища, который исполнит „Плот“ в стиле „рот в рот“».

«Нашисты» и бузотёры

roskazna.gov.ru

Фестиваль казначейства — не первая попытка использовать рэп как лоялистскую музыку на фоне «неблагонадёжной» позиции некоторых ярких представителей данного направления. Так, например, рэпер Oxxxymiron участвовал в акциях протеста после ареста Алексея Навального, а в 2019 году присутствовал на митингах за доступ оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В 2018-м в ряде городов силовики неоднократно срывали концерты рэпера Хаски, задерживали и помещали его под административный арест, а позднее Краснодарский суд постановил заблокировать четыре его клипа. Также отменяли выступления рэпера Элджея.

Известного своим неприятием олигархов и полицейских порядков рэп-исполнителя Noize MC тоже задерживали и арестовывали . В 2010 году он рассказывал , что некогда прокремлёвское движение «Наши» просило его сочинить им гимн, но рэпер отказался и придумал другую песню со словами: «Наше движение не будет задушено, это прекрасно — спасибо инвесторам».

С другой стороны, ещё в 2008 году лояльное властям молодёжное движение «Новые люди» анонсировало «первый в истории города патриотический RAP-фестиваль» в Нижнем Новгороде. Помимо этого, в регионах проходили десятки подобных мероприятий. Централизованно же о необходимости организовать музыкантов этого направления на площадке в Крыму предложил телеведущий и гендиректор государственного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

В 2018 году он, в частности, заявлял, что ежегодно в Коктебеле проходит джаз-фестиваль, и по аналогии с ним телеведущий решил сделать там же «настоящий рэп-фестиваль, open-air». Киселёв пояснил, что до этого в стране не было подобных мероприятий, хотя «рэп — часть культуры, уже довольно большая».

Впервые рэп-фестиваль в Крыму состоялся в августе 2019-го, через год в Коктебель съехались рэперы и их поклонники, несмотря на пандемию коронавируса и введённые на полуострове ограничения на проведение массовых мероприятий. Для этого руководство республики даже вводило специальные нововведения в собственные запреты, что вызывало недоумение местных жителей.

В подготовке материала также участвовали Артём Афонский и Марина Ягодкина.