Любимый завтрак для всей семьи: простой рецепт роллов из яйца и рыбы

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Перед домохозяйками нередко встает вопрос, чем порадовать домашних на завтрак. Яичный ролл с рыбой станет любимейшим блюдом по утрам для всей семьи. Оно не только вкусное, но и полезное.

Для приготовления понадобятся два яйца, два кусочка красной рыбы, половина огурца, две столовые ложки творожного сыра, растительное масло для жарки и щепотка соли.

Яйца нужно взбить с солью с помощью венчика. Выливаем смесь в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Яйцо подрумяниваем с двух сторон. На яичный блин выкладываем творожный сыр, тонкие пластины огурца и красную рыбу. Скручиваем в рулет и нарезаем на порции. Блюдо готово!

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