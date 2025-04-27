Любимое блюдо мушкетеров! Готовим нежнейшую говядину по-бургундски

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Хотите удивить гостей или сделать ужин особенным? Говядина по-бургундски — блюдо, которое покоряет с первого кусочка: нежное мясо, томленное в вине с ароматными овощами.

Ингредиенты:

говядина (лопатка или шея) — 1 кг;

красное сухое вино — 400 мл;

говяжий бульон — 200 мл;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

сельдерей — 4–5 стеблей;

чеснок — 3 зубчика;

тимьян, соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте нарезанные лук, морковь, сельдерей и чеснок, пассеруйте пять минут. Влейте вино и бульон, доведите до кипения. Добавьте тимьян, соль и перец, тушите два-три часа на медленном огне под крышкой.

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