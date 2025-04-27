Хотите удивить гостей или сделать ужин особенным? Говядина по-бургундски — блюдо, которое покоряет с первого кусочка: нежное мясо, томленное в вине с ароматными овощами.
Ингредиенты:
-
говядина (лопатка или шея) — 1 кг;
-
красное сухое вино — 400 мл;
-
говяжий бульон — 200 мл;
-
лук — 2 шт.;
-
морковь — 2 шт.;
-
сельдерей — 4–5 стеблей;
-
чеснок — 3 зубчика;
-
тимьян, соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
-
Обжарьте мясо до румяной корочки.
-
Добавьте нарезанные лук, морковь, сельдерей и чеснок, пассеруйте пять минут.
-
Влейте вино и бульон, доведите до кипения.
-
Добавьте тимьян, соль и перец, тушите два-три часа на медленном огне под крышкой.
Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.