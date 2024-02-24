«Любимая, у меня теперь нет ноги»: что не так с лечением раненых бойцов СВО

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В начале февраля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на реабилитацию и лечение бойцов, раненных в ходе специальной военной операции на Украине, будет выделено 70 млрд рублей. Сейчас отзывы о качестве реабилитации разнятся, эту проблему признавал в конце прошлого года и президент Владимир Путин. NEWS.ru узнал, что не так с лечением раненых военнослужащих и какие меры принимает государство для улучшения ситуации.

«Он говорит: „У меня нет ноги“. Я говорю: „Как нет?“»

Жена одного из бойцов СВО, которая ведет анонимный Telegram-канал «Благословите женщину», откровенно рассказала о переживаниях после сообщения о том, что муж лишился ноги. По ее словам, это произошло 8 июля. Женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что супруг в госпитале и ему делают операцию.

«Когда я узнала о том, что муж потерял ногу, для меня это был шок, жизнь реально разделилась на до и после. Он уже был ранен до этого. Я думала, снаряд дважды в одну воронку не падает. Но нет», — пишет она.

Позже с ней связался сам супруг. «Он говорит: „У меня нет ноги“. Я говорю: „Как нет ноги?“ А он металлическим голосом отвечает: „Ну это как есть, только наоборот“», — вспоминает жена раненого бойца.

На следующий день она приготовила мужу обед, собрала все нужные вещи и поехала в госпиталь, который находился в 50 километрах от дома. По словам женщины, супруг встретил ее тепло, «казалось, что он уже смирился с ситуацией». Она рассказала, что муж быстро встал на костыли, научился на них передвигаться. А вскоре ему привезли на дом протез от компании, с которой заключило контракт Минобороны РФ.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Специалист работает над изготовлением протеза нижней конечности для пациента по индивидуальным меркам

«Я как заору: „Ты мне нужен, не смей падать духом! Мы со всем справимся!“»

Анатолий С. из Новосибирска отправился в зону СВО в первые дни мобилизации — 29 сентября 2022 года. Как рассказала NEWS.ru его жена Ольга,12 марта 2023-го в составе саперного отделения ее супруг разминировал участок в Донецкой области и наступил на противопехотную мину. Ему оторвало стопу.

«12 марта я с утра, как обычно, написала мужу „Доброе утро“. Он обычно отвечал, если не на задании. А тут тишина. Сразу начала волноваться, весь день просидела как на иголках», — рассказала Ольга.

По словам женщины, в семь вечера ей позвонили с незнакомого номера. Это был ротный командир ее мужа.

«Он прокричал в трубку: „Оля, Толя жив!“ Я тогда ответила: „Слава богу, остальное ерунда“. И тут до меня дошло, что случилось что-то страшное», — отметила Ольга.

Второй звонок был от хирурга, оперировавшего ее мужа. Врач попросил Ольгу поговорить с супругом, который, как сказал медик, был в депрессии.

«Я прошу „Дайте, пожалуйста, мужа“ и как заору „Ты мне нужен, не смей падать духом! Мы со всем справимся!“» — рассказала она.

По словам женщины, в первые минуты после ранения Анатолию оказали помощь и транспортировали в военно-полевой госпиталь в Ясиноватой. Там сразу сделали операцию по ампутации стопы и удалили осколки из обеих ног. Через три дня его отправили в Донецк, затем в Ростов-на-Дону. Как отметила Ольга, оттуда его эвакуировали спецбортом в Москву, в госпиталь Вишневского.

По ее словам, в столице Анатолий лежал в одноместной палате, впоследствии его перевели в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Протез изготовили за два месяца.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как рассказала Ольга, пока муж лежал в госпитале, к ним часто приезжали звезды с концертами, волонтеры организовывали различные конкурсы и мероприятия. Раненный в СВО супруг был полностью обеспечен средствами личной гигиены и одеждой, добавила она. Позже Анатолия трижды отправляли в санаторий в Звенигороде, где он проходил реабилитацию.

Но есть и другие примеры — когда военнослужащие и их родственники сетуют на недостаточную, по их мнению, помощь в лечении и реабилитации после полученных ранений.

«Ночами не спал и срывался без повода»

Жительница Южно-Сахалинска Наталья К. рассказала NEWS.ru, что 17 января 2024 года ее 40-летнего супруга Игоря повторно отправили в зону СВО после полученного им ранения.

По словам женщины, в военно-врачебной комиссии (ВВК) заявили о годности ее мужа к службе после выписки из больницы. Она считает такое решение «ошибочным».

Наталья рассказала, что в первый раз Игорь был на СВО около полугода, пока не получил ранение в октябре 2023-го. Осколок попал в легкое и застрял рядом с позвонком, врачи поставили диагноз «минно-взрывное, осколочное слепое, проникающее ранение левой половины груди», отметила женщина.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В заключении военного госпиталя Южно-Сахалинска было написано: «Больной нуждается в реабилитации, ему положен фиксирующий корсет и ограничение физических нагрузок», рассказала женщина. Советующее заключение врача-невролога Сахалинской областной клинической больницы Наталья предоставила корреспонденту NEWS.ru.

По мнению женщины, ее муж получил не весь объем положенной помощи. Также она посетовала, что у супруга появились проблемы с психикой: «Он ночами не спал вообще и срывался без повода. Старался ни с кем не общаться. Человек замкнулся, его все резко без повода раздражало».

«Мест в госпиталях нет»

Ирина из Ханты-Мансийска рассказала NEWS.ru, что ее муж заключил контракт на военную службу, отбывая срок в исправительной колонии. По ее словам, в конце января он получил ранение, после чего ему были предписаны несколько операций по восстановлению руки и ноги. Женщина прислала фотографии полученных ее супругом ран корреспонденту NEWS.ru.

Как говорит Ирина, первые три недели после ранения мужчина находился в госпитале в Новопскове, где «ему оказывали помощь только в перевязках». По словам женщины, ее супруга не транспортировали для проведения сложной операции в другой госпиталь, объясняя это необходимостью дождаться появления свободных мест.

В середине февраля бойца перевели в самарский госпиталь и назначили операцию, сообщила его жена. По мнению Ирины, «отношение к людям из колоний хуже, чем к другим бойцам».

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Перемещение по госпиталям

Александр Г. пошел на СВО в августе 2023 года. Прослужив два месяца, он получил ранение в сражении под Бахмутом. «Огнестрельное, осколочное сквозное ранение нижней трети левой голени с огнестрельным переломом обеих костей. Осколочные слепые ранения правой стопы <...>, левой кисти с огнестрельный перелом пальцев 3-4-го пальцев левой кисти», — написано в заключении Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, копию которого Александр предоставил NEWS.ru.

После этого, рассказывает он, началось «путешествие по госпиталям». Боец побывал в больницах Бахмута, Луганска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда. По словам бойца, в первом госпитале ему выдали справку по форме о ранении, во втором сделали одну из положенных операций, в третьем дали еще одну справку и сделали перевязки. После нескольких дней пребывания в Ростове Александр отправился в Северную столицу.

«В Питере уже ставят аппарат Илизарова, проводят операцию на кисти. Там я ждал ещё почти месяц», — рассказывает бывший участник СВО.

Затем Александра отправили в военный госпиталь Нижнего Новгорода, где мужчина, по его словам, находился 60 дней, за это время ему «делали перевязки».

«Там по сути меня только перевязывали, операцию на руку сделать, увы, не успели. Кости срослись как срослись», — говорит он.

После этого мужчину отправили домой в Калининград. Александр признался, что перемещения по многочисленным госпиталям — тяжелое испытание для физического состояния раненого и его нервной системы.

Все ли раненые бойцы СВО получают выплаты

Бойцам СВО, получившим травмы во время боевых действий, положены выплаты от государства. В случае ранения легкой и средней степени (а также неустановленной) — 500 тысяч рублей, при тяжелом — 1 млн рублей. Деньги должны поступить на счет в течение 10 рабочих дней после подачи документов. Судя по отзывам в соцсетях, выплаты получают не все. Например, в паблике «ВКонтакте» под названием «Мобилизация / Выплаты и пособия участникам СВО» можно обнаружить много жалоб.

«Я получил ранения 2 декабря 2023 года, и еще ничего не выплатили. Я в шоке. Как вперед идти, так без задержек, а как выплатить за то, что тебя ранило, у них сразу какие-то проблемы начинаются», — написал пользователь соцсети под ником Павел Чудинов.

Председатель правления благотворительного фонда «Память и милосердие» Наталья Ярославцева считает, что проблемы с выплатами связаны с «человеческим фактором».

«Это большой поток, не три человека. Не всегда правильно оформляются документы в воинской части. Бывают ошибки. Тогда система буксует», — предположила она в разговоре с NEWS.ru.

Собеседница привела пример: ее муж после ранения ждал положенной выплаты 9 месяцев. По ее словам, документы, подтверждающие наличие травмы, оказались утеряны и их пришлось оформлять заново.

Проблемы с оказанием помощи в военной медицине всегда являются следствием недостаточной организации, считает военный врач Владимир Хорошев.

«Что-то не продумано, что-то не оценено должным образом, не выстроены логистическое цепочки. Это я вам как человек, который прошел войну в Афганистане, говорю», — поделился мнением специалист.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«Не включены в перечень»

Российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года, отвечая на вопрос одного из журналистов, подтвердил наличие проблемы: после ранений бойцы вынуждены возвращаться в свою часть для прохождения комиссии.

«Все нужно делать не в госпитале, а в местах реабилитации, куда отправляют из госпиталя после ранения. Но там все налажено или налаживается... Нет необходимости возвращаться в часть, но, если это все-таки случается, я переговорю с Минобороны. Это будет исправлено», — сообщил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил NEWS.ru, что иногда у Министерства обороны возникает необходимость заключения дополнительных договоров с некоторыми учреждениями — медицинскими и гражданскими для проведения той же реабилитации или изготовления протезов. Вследствие этого могут происходить некоторые задержки.

В остальном система помощи раненым у Минобороны выстроена хорошо, отметил депутат. Он добавил, что важно сообщать о нарушениях — в том числе для этого и создана горячая линия по вопросам СВО.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

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