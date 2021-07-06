Лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке

Произошло нечто мгновенное, что не позволило экипажу самолёта Ан-26 сообщить о случившемся. Такое мнение высказал бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По словам специалиста, поскольку связь с самолётом пропала при заходе на посадку, это говорит о том, что могло случиться столкновение с препятствием в условиях захода на посадку в плохих метеоусловиях, например, в облаках.

Произошло нечто мгновенное, что не позволило экипажу сообщить о случившемся. Никакой тревожной связи со стороны экипажа не было. Никакой! Подчёркиваю. Всё шло в штатном режиме. Произошло мгновенно. Если это столкновение, то оно происходит мгновенно. И мгновенная гибель всех, — сказал Смирнов.

По его мнению, самолёт мог столкнуться с дорожками, которые находятся около аэродрома при заходе на посадку.

Смирнов, который лично осваивал эту модель самолёта в 60-е годы прошлого столетия, отметил, что у Ан-26 есть одно качество, которое периодически приводило к катастрофам — это так называемый клевок самолёта.

Когда происходит заход на посадку в условиях обледенения и выпускаются закрылки, из-за скоса потоков при выпуске закрылок на крыле происходит исчезновение подъёмной уравновешивающей силы стабилизатора и самолёт «клюет», что называется, «ныряет», — сказал лётчик.

Специалист предположил, что если Ан-26 заходил на посадку с моря, то вполне вероятно, что он мог «нырнуть» в воду, потому что Палана расположена прямо на берегу Охотского моря.

Ранее о таком же конструктивном недостатке Ан-26 рассказал и бывший пилот, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров.