Лётчик оценил действия пилота, посадившего Ан-28 в тайге

Шансов посадить Ан-28 в тайге в Томской области было 50 на 50. Об этом заявил Lenta.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его мнению, пилот Анатолий Прытков прекрасно выполнил свою задачу.

Он пояснил, что посадить воздушное судно в тайге очень сложно. Сытник также считает, что пилот осознавал, что посадка вне аэродрома — это 50% катастрофа.

Любой самолёт в тайге очень тяжело посадить. Нужно найти просеку или поляну. Нужно иметь самообладание командиру корабля, чтобы принять такое решение — посадить самолёт вне аэродрома. Он же понимает, что случиться может 50 на 50 — или катастрофа, или все выживут. То, что сделано командиром, — это прекрасно. Молодец, ура! — отметил заслуженный пилот.

Как сообщалось, Ан-28, принадлежащий ОАО «Сибирская лёгкая авиация», исчез с радаров во время выполнения рейса из города Кедровый в Томск. На его борту находились 19 человек, в том числе двое детей.

Некоторое время спустя выяснилось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в труднодоступной местности, в тайге, в 50 км от Кедрового. Предполагается, что авария могла произойти из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования.