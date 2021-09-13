Лётчик назвал причины участившихся авиакатастроф в России

Бывший капитан авиакомпании «Россия», ветеран гражданской авиации Олег Серов рассказал в беседе с «ФедералПресс», почему в России авиапроисшествия стали происходить всё чаще. Как считает эксперт, у проблемы две составляющие — недостаточное образование и руководство авиакомпаний.

Комментируя жёсткую посадку L-410 в тайге, во время которой погибли четыре человека, он указал на то, что лётчики стали лишь дублёрами для автоматики.

Компьютер принял решение, людям остаётся его лишь продублировать. Сейчас ведь даже запрещают пилоту переходить на ручное управление. Соответственно, к моментальному принятию собственного решения молодой пилот может оказаться просто не готов, — сказал Серов.

Кроме того, сейчас уровень подготовки стал хуже, чем в СССР. Тогда учили до такой степени, чтобы летали только «на пять», иначе тебя за штурвал пассажирского судна не пустят.

Вторая проблема, по словам специалиста, состоит в том, что в руководстве авиакомпаний зачастую находятся люди, которые не имеют лётного образования или вообще далеки от авиации. Для таких людей главное — прибыль, поэтому где-то закрываются глаза на техническое состояние, подготовку и прочее.

Иногда закрывают из жажды наживы, а иной раз и по незнанию. Так что пока у нас авиацией руководят менеджеры — такие трагедии будут повторяться, — заключил Серов.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что основными версиями причин авиакатастрофы под Иркутском являются отказ техники и ошибка экипажа.