https://static.news.ru/photo/15a02a0e-ce44-11e9-8d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов убеждён, что сейчас в России нет ни одного конкурентоспособного самолёта, потому что нет заказчика.

Раньше было у нас Министерство гражданской авиации, у которого был и есть Институт гражданской авиации, НИИ гражданской авиации, который полностью рассчитывал, какие необходимы самолёты для местных воздушных линий, региональных, средней магистральной, магистральной, дальней магистральной. Сейчас этого нет, — рассказал он «Царьграду».

По его словам, в России есть разработки на 70- и 75-местные самолёты для региональных перевозок, но нет конкретных запросов со стороны авиакомпаний. В пример он привёл Boeing и Airbus, которые начинают рекламировать новые судна ещё на этапе проектирования, чтобы привлечь заказчиков. А в целом, то, что сейчас происходит в гражданской авиации России, он назвал разрухой.

Конструкторских бюро уже нет, они разрушены. Когда «Суперджет» делали, то там были консультанты из-за рубежа. А они консультировали так, чтобы этот самолёт никогда не был конкурентоспособен, — подчеркнул Кнышов.

Как писал News.ru, Минпромторг принял решение отказаться от самолёта Sukhoi SuperJet на 75 мест. Причиной отказа стало отсутствие спроса на лайнер подобного типа. Об этом сообщил глава совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филёв. При этом в Минпромторге данную информацию опровергают. Ведомство заявило, что запуск укороченной коммерческой версии планируется в будущем. Для выпуска подобной модели необходим ряд условий. Среди них — наличие развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа.