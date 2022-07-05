«Лёгкие не выдержали»: умер тележурналист Георгий Зубков Умер советский тележурналист-международник Георгий Зубков

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На 97-м году жизни скончался советский тележурналист-международник Георгий Зубков. об этом РИА Новости рассказала его супруга. По словам женщины, смерть наступила после травмы.

Да, это правда, к сожалению, — сказала женщина.

По её словам, Зубков некоторое время назад неудачно упал и сломал себе шейку бедра. Последние десять дней мужчина был обездвижен.

Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо... наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах, — рассказала супруга журналиста.

Она также отметила, что по поводу похорон ещё ничего не определено.

Георгий Зубков родился в Курской области, в 1949 году закончил МГИМО. С 1949 года до середины 1990-х годов работал в Гостелерадио СССР и России, сначала на Иновещании, потом — на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. Явялся одним из основателей радиостанции «Маяк». В начале 60-х годов входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках тогдашнего советского руководителя Никиту Хрущёва.