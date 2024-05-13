Львова-Белова уточнила данные о погибших детях при обстреле Белгорода Львова-Белова: два ребенка могли погибнуть при массированном обстреле Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Львова-Белова

В результате массированного обстрела ВСУ по Белгороду от 12 мая могли погибнуть два ребенка, информация об этом сейчас уточняется, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, состояние еще одного пострадавшего подростка — 16-летнего школьника — стабильное, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом, — написала она.

Львова-Белова также отметила, что при атаке украинских военных получил травмы полуторамесячный младенец. После оказания первичной помощи его направили на лечение в Москву.

Ранее стало известно, что при обрушении части дома в Белгороде погибла семья из четырех человек, включая девочку-первоклассницу. При разборе завалов спасатели обнаружили тела матери, девочки, бабушки и дедушки.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о завершении операции по ликвидации обломков в многоэтажном доме, где произошло обрушение всего подъезда после удара ВСУ. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек, помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.