Львов наш: как без боя взяли крупнейший город Галиции 3 сентября 1914 года случилась одна из крупнейших побед России в Первой мировой войне. Как это было — в материале NEWS.ru

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Австрийские войска наступают во время одного из двух крупных сражений против русских при Лембурге (Львов) в Галиции

Одна из крупнейших побед России в Первой мировой войне была достигнута за счет оглушительного поражения. Наступление российских армий в Восточной Пруссии закончились окружением и самоубийством одного из командующих генерала Александра Самсонова. Однако это позволило перекинуть на Юго-Западный фронт, который наступал против австрийцев, дополнительно два пехотных корпуса, а также большое количество артиллерийских снарядов. Разгром Австро-Венгрии на этом участке Восточного фронта надолго вывел Вену и Будапешт из игры. А Россия захватила всю австрийскую Галицию, без боя заняв крупнейшие её города — Галич и Львов.

Обстановка в августе 1914-го

Начало осени русская армия встречала в состоянии шока. Ещё недавно победоносная армия Самсонова должна была со дня на день взять Кёнигсберг, а в итоге столкнулась с шокирующим поражением в Восточной Пруссии. Российское командование опасалось, что далее немецкая армия нанесет удар на юге, в направлении Польши.

Немецкое командование действительно раздумывало об этом. Однако приоритетом был скорейший разгром Франции. Поэтому бои в Восточной Пруссии были фактически заморожены. Вместо этого, по договоренности с Берлином, войска Австро-Венгрии начали свое наступление на Украине. Их задача была довольно простой. Русский Юго-Западный фронт должен был быть окружен и разгромлен. Российская Польша в этом случае попадала в полуокружение — с севера ей угрожали бы немцы, с юга — австрийцы. Вероятность того, что в этом случае российское командование вывело бы войска из Польши, а сама российская армия надолго бы вышла из игры, была крайне высока.

Планы сторон перед сражением

В Вене решили рискнуть. На этом участке Восточного фронта двум из четырёх австро-венгерских корпусов, усиленных одним германским корпусом, следовало атаковать Холм и Люблин. За счет локального превосходства в силах эта группировка должна была разгромить две оборонявшиеся русские армии под командованием генералов Зальца и Плеве. С юга наступавших австрийцев должны также поддержать две армии и один армейский корпус.

Со своей стороны, и у русского командования был план разгрома противостоящих им австрийцев. С севера и юга от Львова четырьмя армиями наносился удар по сходящимся к городу направлениям. Все австрийские армии попадали в окружение, где и уничтожались.

План был составлен на основании добытых российской разведкой в 1909–1912 годах схем развертывания австрийских армий на случай войны с Россией. Однако в Вене прознали об утечке — и составили новые сценарии. По ним армии развертывались на 100 км западнее, тем самым даже при неблагоприятном развитии событий они имели большой шанс избежать окружения.

Такая диспозиция и агрессивные планы сторон привели к тому, что обе стороны с началом войны соревновались в скорости развертывания войск. Кто сделал бы это первым, как тогда казалось, однозначно обеспечил бы себе успех. В результате первый месяц боев на Юго-Западном фронте прошел во встречных сражениях.

Фото: Global Look Press Русские войска продвигаются через заснеженную траншею в Галиции

Успех австрийцев

На первом этапе череда сражений в Галиции, которые в литературе получили наименование Галицийская битва, прошли по сценарию Вены. Численное преимущество и быстрое развертывание двух армий на направлении Люблин — Холм привели к тому, что австрийцы безостановочно наступали с 18 по 31 августа.

Российские армии с трудом сдерживали вражеские соединения.

«Впереди, на юго-востоке, ясно стало видно пламя и густой дым, и стали говорить, что это горит железнодорожная станция Травники. И без пояснений было видно, что у нас назревает катастрофа, во всяком случае обстановка сложилась для нас очень неблагоприятно», — вспоминал командир роты 81-го Апшеронского полка.

Травники ещё 31 августа находились в тылу русских войск, но уже тогда по приказу начальства были подожжены военные склады. Дым от пожара в тылу отрицательно повлиял на моральное состояние солдат и офицеров.

Однако именно в это время российское командование перебросило на помощь отступающим два армейских корпуса. А генерал Михаил Алексеев, который был назначен Ставкой руководить штабом обороны войск на этом направлении, уже договорился о дополнительных военных поставках. Снарядный голод отступающим не грозил.

Тем более что армии отступали на заранее подготовленные оборонительные позиции рядом с Люблиным.

2 сентября 1914 года российские войска нанесли контрудар по австрийцам. Их наступление было остановлено. Более того, части врага, состоящие из словаков и боснийцев, начали массово сдаваться в плен. Отступление постепенно превратилось в паническое бегство, да такое быстрое, что наступавшая 4-я российская армия быстро утратила боевое соприкосновение с противником. Что и спасло в итоге австрийские части от окружения.

Фото: Global Look Press Российские войска продвигаются по заснеженной местности в Галиции

Успех российских частей

Генерал Алексеев предвидел возможность отступления на Люблинском направлении. Поэтому на южном фланге Юго-Западного фронта русские войска 8-й и 3-й армий, которые имели численное преимущество над австрийцами, уже 18 августа получили приказ наступать на врага. Дополнительная сложность была в том, что разведка не знала точной численности и расположения австрийских армий. Наступать предстояло вслепую.

С первых же дней боевых действий 8-й армии под командованием Брусилова сопутствовал успех. Довольно скоро генерал Алексеев приказал её частям помочь наступающей 3-й армии под командованием генерала Рузского. Причиной была неожиданная удача — начальник штаба оборонявшейся во Львове австрийской 3-й армии во время разговора с вышестоящим командованием заявил, что «эта сволочь уже бежит». Подразумевалось, что российские войска неудачно наступают, поэтому надо самим срочно наносить встречный контрудар.

В результате 9,5 пехотной дивизии и 5 кавалерийских дивизий австрийцев оказались против 21 пехотной дивизии и 7,5 кавалерийской дивизии русских армий. Встречное сражение 26 августа рядом с рекой Золотая Липа закончилось поражением австрийских частей. Командующий ими генерал Браудерман приказал отступать.

29 августа отступающие ко Львову австрийцы понесли очередное поражение на реке Гнилая Липа. 30 августа австрийские позиции были взломаны окончательно и в прорыв была отправлена 10-я кавалерийская дивизия.

После чего весь южный фланг австрийского участка фронта начал разваливаться на куски. Войска бежали, российская кавалерия тысячами захватывала пленных, были взяты знамена и большое число артиллерийских орудий и военных запасов. Позже всё это отправят через нейтральную Румынию на помощь Сербии, что в некоторой степени отсрочит её полный разгром.

Путь на Львов был открыт.

Фото: Scherl/Global Look Press Австрийский артиллерийский отряд марширует обратно через частично разрушенную деревню в Галиции

Занятие Львова

После разгрома австрийцев российские штабы начали готовиться к осаде Львова. Они явно переоценили оборону города.

Экономический центр австрийской Галиции не был крепостью. Только в 1887 году вокруг него были сооружены некие подобия кирпичных фортов — весьма слабые препятствия для тяжёлой осадной артиллерии той эпохи. В 1912 году туда даже завезли 12 орудий, но было очевидно, что австрийцы не планировали оборонять Львов.

План Вены состоял в другом: российские войска громятся на фронте от Люблина и до Владимира-Волынского. А через пару месяцев победоносная армия австрийского кайзера вступает в Киев. Война окончена.

На деле же получилось совсем не так. У австрийского генерала Брудермана после поражения на Гнилой Липе под рукой был только один корпус. И то, воевать им было невозможно, потому что славянские полки были разложены русофильской пропагандой, а другие части состояли из новобранцев. Из-за панических настроений и слабой военной выучки они были скорее угрозой для своих, чем для противника.

Утром 3 сентября 1914 года передовые части российской 3-й армии начали без боя занимать форты вокруг Львова, постепенно заходя в город. На солдат немедленно обрушился шквал цветов и приветствия от высыпавшего на улицы населения. Командующий 42-й пехотной дивизии 3-й армии генерал Роде получил ключи от города. Когда он сообщил об этом вышестоящему начальству, оно просто не поверило этому.

Одновременно с Роде в город въехал полковник Генштаба Гейден, который состоял офицером в 8-й армии у Брусилова. На радостях он купил коробку конфет и с ними приехал в штаб своей армии, где вручил её как доказательство того, что Львов взят. Ему также не поверили. Только к исходу дня военные полностью осознали, что город взят. Оставленные в нем военные запасы, кроме паровозов и подвижного состава, в массе своей также были отправлены в Сербию.

Победа над австрийцами в Галиции практически полностью скрыла поражение в Восточной Пруссии. А успешное наступление русских войск, которое длилось весь сентябрь породило у российской публики небывалые ожидания. Собственно, многие думали, что Австро-Венгрии скоро конец. Но таким планам не суждено было сбыться. В 1915 году снарядный голод поглотил российскую армию. Началось великое отступление. Львов был оставлен в мае 1915 года. До Февральской революции оставалось менее двух лет.

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