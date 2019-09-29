Сотрудники центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, каких и откуда животных привозят к ним жить.
В основном звери и птицы попадают в центр благодаря звонкам горожан на горячую линию департамента, некоторых животных привозят сотрудники полиции, изъяв у недобросовестных хозяев, сообщает
Так, например, поселился в приюте лев Бонифаций, которого забрали из контактного зоопарка на Арбате. Львицу Симу тоже изъяли полицейские — бывшие хозяева использовали королеву зверей как аксессуар для коммерческих фотосессий, а львёнка Джоя владельцы держали на цепи в гараже.
Помимо хищных экзотических животных, использовавшихся для получения прибыли, часто в подмосковную деревню Андрейково, где находится приют, привозят енотов. Мода на содержание этих забавных зверьков не проходит в столице уже около трёх лет, но москвичи не учитывают хулиганистый нрав енотов, способных испортить вещи и мебель в доме, и их склонность к побегу.
Всего, как сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, сейчас в питомнике 618 животных, начиная от попугаев, среднеазиатских черепах, уток и обезьян и заканчивая львами, волками, лисами и крокодилами.
Как писал News.ru, контактный зоопарк посёлка Октябрьский в Архангельской области остался без владельцев. За находящимися там животными следят местные жители. По словам одной из них, собственник учреждения попросил знакомую присмотреть за питомцами и пообещал вернуться через три дня. Однако около недели его нет в населённом пункте.