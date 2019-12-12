https://static.news.ru/photo/24c2b992-1cdd-11ea-b6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На Новодевичьем кладбище похоронили бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушёл из жизни 10 декабря на 84-м году.

Гроб с телом покойного привезли в 14:15. Почётный караул московского гарнизона исполнил гимн России, передаёт ТАСС. В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие.

Президент России Владимир Путин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы Пётр Бирюков, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пришли в храм Христа Спасителя, чтобы проститься с политиком.

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок. Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия», писал NEWS.ru.