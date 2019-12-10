Во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу в течение 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года, и был уволен «в связи с утратой доверия Президента России Д.А. Медведева». За эти годы в Москве началось строительство торговых комплексов, делового центра «Москва-Сити», ликвидирован Черкизовский рынок, введены в эксплуатацию Третье транспортное кольцо и монорельсовая дорога. При нём восстановили храм Христа Спасителя, Центральный выставочный зал «Манеж», открыли парк Победы на Поклонной горе и реконструировали МКАД. При нём же началась программа по сносу «хрущёвских пятиэтажек». Но запомнился он и неоднозначными решениями. Так, в годы его пребывания на посту градоначальника в Москве снесли несколько сотен исторических зданий, в том числе Военторг и большую часть строений «Тёплых рядов».

Viktor Chernov/Global Look Press

Премьер правительства Москвы Юрий Михайлович Лужков и мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов (слева направо второй и третий) с участниками торжественной церемонии открытия пятизвёздочного отеля Метрополь в Москве

Алексей Федосеев/РИА Новости

Мэр Москвы Юрий Лужков (справа) и президент компании Coca-Cola Невилл Изделл (слева) во время презентации в связи с пуском завода по производству кока-колы в Солнцево

Илья Питалев/РИА Новости

Открытие площади перед храмом Христа Спасителя. Слева — патриарх Московский и всея Руси Алексий II, справа — мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков

Владимир Родионов/РИА Новости

6 мая 1995 года. Мэр Москвы Юрий Лужков во время символического вручения ключа от храма патриарху Алексию II

Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Россия. Москва. 25 августа 1997 года. Мэр Москвы Юрий Лужков возле пропускной системы нового выхода на станции метро ВДНХ

Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Открытие кинотеатра "Октябрь"

Сысоев Григорий/ТАСС

Участок Третьего транспортного кольца

АГН «Москва»

Храм Христа Спасителя

Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник Петру I

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вид на МКАД

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный выставочный зал «Манеж»

АГН «Москва»

Парк Победы на Поклонной горе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях