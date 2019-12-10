Во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу в течение 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года, и был уволен «в связи с утратой доверия Президента России Д.А. Медведева». За эти годы в Москве началось строительство торговых комплексов, делового центра «Москва-Сити», ликвидирован Черкизовский рынок, введены в эксплуатацию Третье транспортное кольцо и монорельсовая дорога. При нём восстановили храм Христа Спасителя, Центральный выставочный зал «Манеж», открыли парк Победы на Поклонной горе и реконструировали МКАД. При нём же началась программа по сносу «хрущёвских пятиэтажек». Но запомнился он и неоднозначными решениями. Так, в годы его пребывания на посту градоначальника в Москве снесли несколько сотен исторических зданий, в том числе Военторг и большую часть строений «Тёплых рядов».
Viktor Chernov/Global Look Press
Премьер правительства Москвы Юрий Михайлович Лужков и мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов (слева направо второй и третий) с участниками торжественной церемонии открытия пятизвёздочного отеля Метрополь в Москве
Алексей Федосеев/РИА Новости
Мэр Москвы Юрий Лужков (справа) и президент компании Coca-Cola Невилл Изделл (слева) во время презентации в связи с пуском завода по производству кока-колы в Солнцево
Илья Питалев/РИА Новости
Открытие площади перед храмом Христа Спасителя. Слева — патриарх Московский и всея Руси Алексий II, справа — мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков
Владимир Родионов/РИА Новости
6 мая 1995 года. Мэр Москвы Юрий Лужков во время символического вручения ключа от храма патриарху Алексию II
Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
Россия. Москва. 25 августа 1997 года. Мэр Москвы Юрий Лужков возле пропускной системы нового выхода на станции метро ВДНХ
Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС
Открытие кинотеатра "Октябрь"
Сысоев Григорий/ТАСС
Участок Третьего транспортного кольца
АГН «Москва»
Храм Христа Спасителя
Сергей Булкин/NEWS.ru
Памятник Петру I
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вид на МКАД
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Центральный выставочный зал «Манеж»
АГН «Москва»
Парк Победы на Поклонной горе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити
Сергей Булкин/NEWS.ru
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