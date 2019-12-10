Во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу в течение 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года, и был уволен «в связи с утратой доверия Президента России Д.А. Медведева». За эти годы в Москве началось строительство торговых комплексов, делового центра «Москва-Сити», ликвидирован Черкизовский рынок, введены в эксплуатацию Третье транспортное кольцо и монорельсовая дорога. При нём восстановили храм Христа Спасителя, Центральный выставочный зал «Манеж», открыли парк Победы на Поклонной горе и реконструировали МКАД. При нём же началась программа по сносу «хрущёвских пятиэтажек». Но запомнился он и неоднозначными решениями. Так, в годы его пребывания на посту градоначальника в Москве снесли несколько сотен исторических зданий, в том числе Военторг и большую часть строений «Тёплых рядов».