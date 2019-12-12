Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник из окружения Юрия Лужкова рассказал журналистам о том, что стало причиной смерти бывшего мэра Москвы. Оказалось, что политик скончался от редчайшего осложнения после процедуры обследования сердца.

Это произошло 10 декабря в одной из клиник в Мюнхене.

Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение, — цитирует «Интерфакс» сообщение от близкого к окружению Лужкова источника.

Ранее NEWS.ru писал, что в храме Христа Спасителя на территории столицы 12 декабря началась церемония прощания с бывшим мэром Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) информирует, что ограничения движения коснутся общественного транспорта в Москве в связи с похоронами Юрия Лужкова.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях