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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо планах по изменению Конституции РФ. Результаты опроса Фонда общественного мнения, согласно которым 68% респондентов выступили за внесение поправок в основной закон страны, представитель Кремля комментировать не стал, так как ему не известны «детали этого опроса».

О каких-то планах я ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах, — цитирует ТАСС Пескова. Как писал NEWS.ru, больше половины россиян уверены, что в Конституцию РФ нужно...