https://static.news.ru/photo/bca4dc2e-1cc7-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Источник из окружения Юрия Лужкова рассказал журналистам о том, что стало причиной смерти бывшего мэра Москвы. Оказалось, что политик скончался от редчайшего осложнения после процедуры обследования сердца.
Это произошло 10 декабря в одной из клиник в Мюнхене.
Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение, — цитирует «Интерфакс» сообщение от близкого к окружению Лужкова источника.
Ранее NEWS.ru писал, что в храме Христа Спасителя на территории столицы 12 декабря началась церемония прощания с бывшим мэром Москвы.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) информирует, что ограничения движения коснутся общественного транспорта в Москве в связи с похоронами Юрия Лужкова.