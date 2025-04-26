Лунный календарь садовых работ: благоприятные дни в конце апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Апрель — горячая пора для садоводов и огородников, когда каждая минута на счету. Лунный календарь подскажет оптимальное время для разных видов работ, чтобы получить максимальный результат. Конец месяца богат благоприятными периодами.

29–30 апреля — универсальные дни для прополки, прореживания и любых работ в прикорневой зоне. В эти же дни наступает удачное время для подкормок.

В апреле 2025 года опытные садоводы рекомендуют воздержаться от посадок и пересадок растений в определенные дни месяца. Неблагоприятными периодами станут 26, 27 и 28 апреля, когда влияние Луны может негативно сказаться на развитии растений. В эти дни лучше отложить все работы, связанные с посадкой и пересадкой, поскольку существует риск ослабления роста и развития растений.

Обработку от вредителей лучше всего проводить в последние дни месяца. Это также идеальное время для пересадок, прививок и укоренения черенков. Эти дни подходят для закладки нового газона и завершающих весенних подкормок.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете организовать работы в саду и огороде максимально эффективно, используя благоприятное влияние лунных циклов на рост и развитие растений.

Помните, что соблюдение лунного календаря — это не строгое правило, а мудрый совет природы, помогающий добиться лучших результатов с меньшими усилиями. Главное — сочетать эти рекомендации с погодными условиями и индивидуальными особенностями вашего сада.

Ранее стало известно, в какие грядки нельзя сажать укроп.