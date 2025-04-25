Лунный календарь садовода: что сажать в конце апреля

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Хотите получить богатый урожай? В конце апреля луна подскажет оптимальные дни для посева различных культур. Следуя лунному календарю, вы сможете выбрать лучшие даты для посадки.

Благоприятные дни для посадки:

25 − 26 апреля (растущая Луна в Близнецах)

Идеально для:

✓ Зелени (укроп, петрушка, кинза)

✓ Вьющихся растений (горох, фасоль)

✓ Цветов (астры, гвоздики)

27 − 29 апреля (растущая Луна в Раке)

Лучшее время для:

✓ Томатов и перцев (на рассаду)

✓ Огурцов и кабачков

✓ Капусты всех видов

30 апреля — 2 мая (растущая Луна во Льве)

Подходит для:

✓ Деревьев и кустарников

✓ Засухоустойчивых культур

Неблагоприятные дни:

25 апреля (переход Луны в Близнецы) — не стоит сажать корнеплоды

1 мая (Луна во Льве) — не лучший день для полива

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.