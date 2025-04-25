Хотите получить богатый урожай? В конце апреля луна подскажет оптимальные дни для посева различных культур. Следуя лунному календарю, вы сможете выбрать лучшие даты для посадки.
Благоприятные дни для посадки:
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25−26 апреля (растущая Луна в Близнецах)
Идеально для:
✓ Зелени (укроп, петрушка, кинза)
✓ Вьющихся растений (горох, фасоль)
✓ Цветов (астры, гвоздики)
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27−29 апреля (растущая Луна в Раке)
Лучшее время для:
✓ Томатов и перцев (на рассаду)
✓ Огурцов и кабачков
✓ Капусты всех видов
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30 апреля — 2 мая (растущая Луна во Льве)
Подходит для:
✓ Деревьев и кустарников
✓ Засухоустойчивых культур
Неблагоприятные дни:
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25 апреля (переход Луны в Близнецы) — не стоит сажать корнеплоды
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1 мая (Луна во Льве) — не лучший день для полива
Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.