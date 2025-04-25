Хотите получить богатый урожай? В конце апреля луна подскажет оптимальные дни для посева различных культур. Следуя лунному календарю, вы сможете выбрать лучшие даты для посадки.

Благоприятные дни для посадки:

  • 2526 апреля (растущая Луна в Близнецах)
    Идеально для:
    ✓ Зелени (укроп, петрушка, кинза)
    ✓ Вьющихся растений (горох, фасоль)
    ✓ Цветов (астры, гвоздики)

  • 2729 апреля (растущая Луна в Раке)
    Лучшее время для:
    ✓ Томатов и перцев (на рассаду)
    ✓ Огурцов и кабачков
    ✓ Капусты всех видов

  • 30 апреля 2 мая (растущая Луна во Льве)
    Подходит для:
    ✓ Деревьев и кустарников
    ✓ Засухоустойчивых культур

Неблагоприятные дни:

  • 25 апреля (переход Луны в Близнецы) — не стоит сажать корнеплоды

  • 1 мая (Луна во Льве) — не лучший день для полива

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.