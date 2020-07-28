Лукьяненко раскритиковал приказ Минкульта убрать из библиотек книги «18+»

https://static.news.ru/photo/d084314e-d0ff-11ea-89a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лукьяненко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский писатель Сергей Лукьяненко подверг критике приказ Минкульта РФ, согласно которому библиотечные книги с маркировкой «18+» станут недоступными для несовершеннолетних.

Я с большим сомнением отношусь к этому приказу. Мировая литература всегда была достаточно вневозрастной. В классических произведениях, которые преподают в пятых-шестых классах, можно найти сцены «18+». Думаю, пытаться делать вид, что дети в 13-14 лет не знают, что такое секс и наркотики, глупо. Надо для начала взорвать телевизор, книги — это меньшее из зол. Решение глупое, несчастные библиотекари будут его выполнять, но те, кто захотят, всегда найдут информацию в Интернете, — отметил Лукьяненко в беседе с «Газетой.ru».

Как писал NEWS.ru, библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей.

При этом на работников библиотек возлагается обязанность обеспечивать недоступность для детей книг, содержащих маркировку «18+».