Лукьяненко поддержал признание Акунина пособником терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Сергей Лукьяненко

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал признание пособником терроризма своего коллегу Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), заявив, что тот сам сознался в финансировании ВСУ, передает Daily Storm. Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков также считает решение властей справедливым.

Как заявил сам Акунин, он передавал деньги, в том числе на нанесение ударов по России, снабжение ВСУ и так далее. Если это не терроризм, по крайней мере с точки зрения российских граждан, то что тогда терроризмом является?! — сказал Лукьяненко.

Поляков в свою очередь добавил, что «на войне как на войне». По его словам, если не поступать жестко с теми, кто работает на непримиримых врагов, конфликт будет проигран.

Россия как историческое целое не выживет. Это жесткая мера, но она соответствует военной ситуации, — заявил он.

Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.