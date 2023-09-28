Лукьяненко ответил Быкову на его сравнение России с гитлеровской Германией Лукьяненко: сравнивший РФ с гитлеровской Германией Быков вызывает жалость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лукьяненко

Российский публицист Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вызывает жалость своими сравнениями РФ с гитлеровской Германией, заявил NEWS.ru писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. По его мнению, литератор утратил свое значение в культуре.

Мне писателя и прозаика Дмитрия Быкова очень жаль, но я его для себя уже давно похоронил. К человеку Дмитрию Быкову я никак не отношусь, потому что он, на мой взгляд, уже не значит ничего ни в российской культуре, ни в мировой, — сказал Лукьяненко.

Он добавил, что «подобных деятелей» было не мало, но но их судьба в российской истории заканчивалась плохо, поскольку они оказывались «забытыми, спившимися и похороненными где-то на чужбине в соплях и в слезах». Лукьяненко считает, что по этому же пути идет «когда-то талантливый писатель, прозаик Дмитрий Быков».

К сожалению, я не общаюсь больше с Дмитрием Быковым, которого я когда-то очень ценил и любил, — подытожил Лукьяненко.

Ранее Быков сравнил Россию с третьим рейхом. Он предрек русскому народу гораздо более кровавое падение, чем произошло в гитлеровской Германии.

После этого Джабаров заявил, что сравнить Россию с третьим рейхом может только ненормальный человек или предатель, каким Быков и является. По его словам, поэту нужно не выкладывать видео с антироссийскими заявлениями, а идти к психиатру.