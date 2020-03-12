https://static.news.ru/photo/4b06dd8c-64f8-11ea-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из создателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии перед голосованием за поправки к Конституции. Он подал голос за изменение основного закона страны, предупредив, что такова позиция властей Тверской области, чьим представителем в Совете Федерации он является.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что Лукин вышел из рядов своей партии за четыре часа до голосования в Совфеде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр театра и кино Станислав Садальский прокомментировал итоги голосования в Совете Федерации по поправкам в Конституцию РФ. Против изменений основного закона страны выступил лишь один сенатор — представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ). Его Садальский назвал мужественным человеком и настоящим полковником.