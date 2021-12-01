Лукашенко заявил, что чеченцы помогали доставлять мигрантов к границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди организаторов доставки ближневосточных мигрантов к белорусской границе были граждане России, включая чеченцев. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что они помогали людям в Белоруссии попасть на границу и, «возможно, преодолевать» её.

Эти люди (беженцы. — NEWS.ru.) нанимают частников, 350 километров — 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток, — заявил Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее Лукашенко побывал на белoрусско-польской границе. Он обратился к руководству Пoльши с просьбой пропустить мигрантов, находящихся на границе, в Германию. По словам Лукашенко, в этом случае миграциoнный кризис будет решён.