Лукашенко рассказал, как уговаривал Порошенко принять помощь Путина

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко помочь восстановить Донбасс и завершить там вооружённый конфликт, тот согласился, но потом отказался из-за давления извне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, после боевых действий под Дебальцево в 2015 году Путин попросил его выступить посредником в переговорах о заключении мира на востоке Украины, пообещав восстановить Донбасс.

Я ему говорю: Петро (Порошенко — NEWS.ru )... Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс. Путин мне мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением, — заявил Лукашенко.