Лукашенко променял Apple на белорусский компьютер

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко посетил выставку научных достижений «Беларусь интеллектуальная»

В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко компьютер Apple меняют на белорусский Horizont H-book 15 МАК4, сообщает ТАСС. Лукашенко также поручил довести уровень локализации выпускаемых в стране компьютеров до 70% к концу года.

Президент Белоруссии 20 января посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». Он осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства «Горизонт» и похвалил генерального директора холдинга Юрия Предко за работу.

Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали, — сказал Лукашенко.

Ранее Apple анонсировала новые модели компьютеров на базе ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini. Новые ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E, они также оснащены обновленным разъемом HDMI с возможностью передачи видео разрешением 8К и обладают рекордной автономностью до 22 часов.

Ранее сообщалось, что Apple намерена с 2024 года использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах. Предположительно, этот шаг необходим компании для снижения зависимости от партнеров в лице Samsung и LG.