18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Лукашенко не исключил возможность совместного с Россией признания ДНР и ЛНР

13:31, 17 февраля 2022
Лукашенко не исключил возможность совместного с Россией признания ДНР и ЛНР Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Решение вопроса о признании Минском самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет приниматься совместно с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение, — заявил он.

Депутаты Гоcдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание cамопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве cамостоятельных, суверенных и независимых государств и направили документ Путину.

Как писал NEWS.ru, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экoномики и международных отношений РАН Алексей Aрбатов считает, что Путин не станет признавать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики поcле получения обращения от депутатов Госдумы. По его мнению, это разрушит Минcкие соглашения, которые стали главным козырем Москвы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео