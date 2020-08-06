Лукашенко готов был приютить Януковича в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/02c7196a-d807-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приютил бы в стране экс-президента Украины Виктора Януковича, если бы он этого попросил.

Об этом глава Белоруссии заявил в эфире Youtube-канале «В гостях у Гордона», сообщает РИА Новости.

Во-первых, он (Янукович — NEWS.ru) этого не просил... Но если бы попросил — то конечно, безусловно (приютил — NEWS.ru), — сказал Лукашенко.

Он добавил, что считает, что на Украине в 2014 году произошёл госпереворот. При этом он отказался оценивать вину в этом Януковича, одновременно признав, что политика экс-президента Украины способствовала этим событиям. Кроме того, по словам белорусского лидера, у него хорошие отношения с Януковичем.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Политик заявил, что процесс стал политическим заказом. Он усомнился в законности приговора.

Как писал NEWS.ru, суд рассматривает апелляцию Януковича на решение Оболонского районного суда, который в январе 2019-го приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы за госизмену и «пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ». При этом тогда его признали непричастным к потере Крыма.