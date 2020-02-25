https://static.news.ru/photo/e80b52ba-5860-11ea-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленица в России неразрывно связана с поеданием блинов. Однако их начинка не всегда может быть полезной, считают специалисты.

Так, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов уверен, что к достаточно калорийным блинам хорошей начинкой является нежирная красная рыба или ягоды, сообщает РИА Новости.

Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то ещё. Если это какой-то разовый эпизод, то — пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса, — уверен профессор.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия считает, что хорошей начинкой для блинов являются ягоды. При этом она отметает масло в качестве добавки, поскольку данный продукт только повышает калорийность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия с 24 февраля отмечает народный праздник Масленицу. Традиционно главным блюдом масленичной недели становятся блины. Диетолог Елена Соломатина поделилась советами, как можно разнообразить классическое праздничное угощение. Желающим уменьшить калорийность блюда Соломатина предложила делать блины на воде, кефире или обезжиренном молоке.