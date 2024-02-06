«Лучшие из худших»: демограф оценил слова Мурашко о продолжительности жизни Демограф Крупнов: продолжительность жизни в РФ растет недостаточными темпами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифры Минздрава РФ о достижении средней продолжительности жизни граждан рекордных 73,5 года не дают поводов для оптимизма, так как этот показатель растет недостаточными темпами, заявил в беседе с «Радио 1» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, сейчас Россия находится по продолжительности жизни примерно во второй половине первой сотни стран мира.

Лучшие из худших, — прокомментировал ситуацию Крупнов.

По его словам, соответствующая продолжительность жизни наблюдалась в Европе в 1973 году, где сегодня этот показатель достигает 80 лет, а в некоторых странах и превышает этот срок. Эксперт также напомнил, что на момент распада СССР средняя продолжительность жизни в стране составляла около 70 лет и с тех пор выросла на три с половиной года. Однако в других странах за 30 с лишним лет этот показатель вырос на семь лет.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал главным достижением российского здравоохранения за последние годы увеличение продолжительности жизни. Глава Минздрава отметил, что в настоящее время этот показатель в стране достиг исторического максимума в 73,5 года.