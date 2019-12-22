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Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ в Москве, мог работать на британские спецслужбы. Такие предположения появились в материалах СМИ.

Журналисты выяснили, что мужчина 10 лет работал в российском отделении скандальной охранной фирмы G4S. Предприятие сотрудничало с такими известными клиентами как агентство Bloomberg и сырьевой гигант British petroleum. В публикациях приводятся предположения, что гражданин РФ общался с разведчиками из Соединённого Королевства, пишет ФАН со ссылкой на резюме Манюрова, где указываются контакты с официальным Лондоном.

С G4S связывают теракт в американском городе Орландо в 2016 году. Тогда сотрудник этой фирмы убил 49 человек в гей-клубе. Ещё 53 получили травмы.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Зачинщиком перестрелки по данным ФСБ был 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Мантюров, он был ликвидирован силовиками. Один представитель спецслужбы в результате ЧП погиб на месте, ещё четверо пострадали, также получил ранения гражданский. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из раненых сотрудников ФСБ скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Манюрова заподозрили в подрыве овощного ларьке в Подольске. Взрыв произошёл в ночь на 13 октябре. В результате инцидента никто не пострадал. Для установления причин взрыва была назначена экспертиза.