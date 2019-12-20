https://static.news.ru/photo/293272ec-2331-11ea-b8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Правоохранительные органы проводят следственные действия на улице Большая Лубянка в Москве, где днём ранее вооружённый мужчина устроил стрельбу. У здания, где был ликвидирован нападавший, криминалисты проводят экспертизы, в том числе исследуют отверстия на стене и колоннах, оставшиеся от пуль.

Из-за этого журналистам, работающим на месте, представители органов правопорядка настоятельно рекомендовали прекратить любую видеосъёмку. Инспекторы ГИБДД не разрешают даже снять на видео цветы, которые приносят горожане, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Вы потом как-то выкладываете всё непонятное, а некоторые люди такие потом вещи пишут... — объяснил причину запрета не назвавший себя полицейский.

Он посоветовал проводить съёмку «не сегодня, а чуть-чуть попозже».

За некоторыми представителями СМИ пристально наблюдают сотрудники правоохранительных органов. За корреспондентом NEWS.ru в течение некоторого времени практически вплотную следовал полицейский.

Для пешеходов и автомобилей близлежащие улицы полностью открыты.

19 сентября в центре Москвы на улице Большая Лубянка около здания ФСБ было совершено нападение. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, но некоторое время спустя погиб в результате ответного огня.

Также погиб один сотрудник ФСБ, пять человек, в том числе случайный прохожий, были ранены.

Подозреваемый — житель подмосковного Подольска Евгений Манюров — на сайте Московского стрелкового клуба значится в числе призёров по практической стрельбе: он занял третье место на соревнованиях «Наша оборона», которые проходили в ноябре.

По факту стрельбы в столице возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование ведёт центральный аппарат Следственного комитета.

Как писал NEWS.ru, цветы в память о погибшем сотруднике ФСБ несут к приёмной спецслужбы на Лубянке, где накануне произошла перестрелка. Гвоздики лежат неподалёку от входа в приёмную ведомства. Возле здания дежурят наряды полиции.