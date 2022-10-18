«Ложусь в постель, думаю о Лукашенко»: у россиян испортилась интимная жизнь Психологи, сексологи и фармацевты фиксируют массовые проблемы граждан в самой деликатной сфере

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Психологи и сексологи в России фиксируют увеличение обращений, связанных с жалобами на проблемы в интимной жизни. Специалисты утверждают, что с подобными вопросами на прием приходят представители самых разных социальных групп и возрастов. Фармстатистика тоже подтверждает тревожный тренд: россияне стали покупать значительно больше средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции. По мнению экспертов, общее состояние тревожности в обществе едва ли не в первую очередь отразилось на столь деликатной сфере.

Заняты политикой

Об увеличившемся потоке жалоб на проблемы в сексуальной жизни заявляют профильные специалисты. Многие из них заметили, что количество проблем возросло вскоре после обострившейся ситуации в стране и мире. Регулярно проводимые в России социологические исследования демонстрируют высокий уровень тревожности граждан. Так, в начале октября о тревожном настроении в своем окружении сообщили 70% опрошенных россиян, говорится в исследовании Фонда общественного мнения. Уровень тревожности поднялся в два раза на фоне введения в России частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о ней в обращении к россиянам 21 сентября. Тогда же глава государства обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и заявил, что Россия в случае угрозы использует для защиты все имеющиеся в ее распоряжении средства.

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Косвенно о проблемах россиян в интимной сфере свидетельствует и фармстатистика. По информации Центра развития перспективных технологий, который использовал данные Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», россияне стали покупать больше средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции. Например, за третий квартал жители России купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции — это на 88%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили свыше 2 млрд рублей. По оценкам аналитиков, рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом.

О том, что «постельная проблема» — отнюдь не миф, говорит и клинический психолог Марина Бондаренко. В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что при остром стрессе у нас активируются базовые инстинкты выживания и «вопросы размножения отодвигаются на второй план».

Поэтому чаще всего при остром и продолжительном стрессе сексуальная функция тормозится. При этом человек пытается контролировать хотя бы что-то в условиях, когда ключевые проблемы вышли из-под его контроля. И тогда самое простое — переключиться на какую-то задачу, которая решаема и принесет удовлетворение, — например на секс. Однако в условиях нерешенной ключевой проблемы и постоянной тревоги сексуальная функция остается сниженной и человек не может получить тот уровень потенции, который ему хочется, — его тело помнит об опасности, — говорит она.

Возросшая личностная тревога, связанная с резким изменением окружающей действительности, бьет по психологическому и физиологическому здоровью, разрушает интимную гармонию в отношениях, подтвердил NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарёв.

Сознание мужчины сегодня занято политикой, неурядицами на работе и другими вопросами, вызывающими сильнейший стресс, который препятствует исполнению супружеского долга. Мозг просто перегружен текущей экономической и политической ситуацией. С другой стороны, мужчине важно оставаться мужчиной, давая послание своей даме, что она привлекательна, что он ее так же желает и может удовлетворить ее интимные потребности. Окружающая действительность снижает либидо у мужчин, — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, женщина, напротив, стремится быть защищенной и получить больше тепла, чувств, интимных ласк от своего мужчины. Именно поэтому, считает психолог, мужчины прибегают к стимуляторам сексуальной активности, которые могут наносить вред сердечно-сосудистой системе.

Не до утех

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К очевидно обострившейся в стране интимной проблеме не стоит относиться чересчур легкомысленно, утверждает в беседе с NEWS.ru сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Игорь Цикорин.

Он рассказал, что переживания и состояние полной неопределенности почти всегда отражаются на интимной сфере человека.

Первый подобный сигнал мы увидели с началом пандемии коронавируса. Тогда в интимной сфере произошла настоящая катастрофа — люди оказались в стрессе. И хотя многие шутили — дескать, сейчас, на удаленке, проблемы демографии будут решаться куда более динамично, нежели ранее, ничего такого не произошло. Никаких демографических взрывов мы в итоге так и не увидели, — пояснил Цикорин.

Сейчас, считает собеседник NEWS.ru, россияне переживают новый стресс и многим действительно стало просто не до интима.

Сексолог одной из частных российских клиник рассказал NEWS.ru, что сегодня от пациентов, которые жалуются на проблемы в постели, «нет отбоя»:

Причем чаще всего мы имеем дело именно с психологическими проблемами, а не органическими. То есть если говорить совсем упрощенно, у человека всё работает, но нарушена регуляция. Один пациент мне даже как-то признался: я ложусь с любимой девушкой в постель, а в голове мысли — поддержит ли Лукашенко специальную военную операцию или нет. В общем, так себе настрой для любовных утех.

Врач — уролог-андролог Руслан Корнилов в разговоре с NEWS.ru подтвердил: основные причины снижения полового влечения и возникновения проблем в интимной жизни у мужчин связаны со стрессовыми ситуациями.

Нестабильная политическая обстановка, усталость, снижение доходов, ссоры и другие факторы могут вызывать стресс у мужчин. На гормональном уровне это проявляется в снижении уровня тестостерона, что влечет за собой развитие проблем в половой сфере. Для мужчины очень важно сохранять нормальную половую функцию, поскольку проблемы в интимной жизни будут сильно снижать самооценку, — указал доктор.

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Основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева говорит, что с точки зрения нейромаркетинга, отрасли, которые относятся к здоровью человека (это и фитнес, и товары для взрослых, и фарма), серьезно зависят от информационной повестки. По ее словам, начало спецоперации серьезно сказалось на продажах фитнес-отрасли, товаров для взрослых — был заметный спад.

При этом в первые недели после спецоперации резко вырос спрос на антидепрессанты в аптечных сетях. В последние два месяца этого лета продажи как в фитнес-индустрии, так и в индустрии товаров для взрослых восстановились практически до уровня прошлого года, но после объявления мобилизации продажи резко упали снова. Продажи презервативов в российских аптечных сетях за семь месяцев этого года снизились почти на 17% по сравнению с 2021 годом. При этом за тот же период выросли продажи гормональных пероральных контрацептивов в аптечных сетях, на 11%, — пояснила NEWS.ru Андреева.

Она сослалась на данные Росстата, согласно которым в первом полугодии этого года рождаемость в России сократилась уже на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, ожидать массового всплеска импотенции в России всё же не стоит, успокаивает вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов.

То, что люди чуть ли не оптом скупают виагру, может говорить лишь о том, что они делают запасы, опасаясь, что препарат исчезнет с российского рынка. Это вовсе не означает, что у нас в одночасье стало много импотентов. Некоторые приобретают такие препараты на всякий случай — чтобы сексуальная жизнь стала еще ярче, — пояснил он NEWS.ru.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, что за минувшие 30 лет россияне стали терпимее к добрачным половым связям и сексу без любви, а вот наличие любовника или любовницы в наше время считают неприемлемым почти в два раза больше людей, чем в начале 1990-х.