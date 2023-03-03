«Ложь!»: худрук Малого театра открестился от актера-диверсанта Канахина Худрук Юрий Соломин заявил, что актер Кирилл Канахин никогда не работал в Малом театре

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Актер Кирилл Канахин, которого узнали среди диверсантов, напавших на Брянскую область, никогда не работал в Малом театре, соответствующие сообщения СМИ являются ложью, заявил в беседе с NEWS.ru художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. По словам мастера, он слышит фамилию Канахина впервые.

Это не мой ученик, и не надо меня к нему приплюсовывать. Он окончил, может быть, [театральный институт имени Щепкина], но я слышу эту фамилию в первый раз. Почему-то стали в газетах писать, что он учился у меня. Это ложь! Я всех своих учеников помню и знаю, а такого ученика у меня не было! — заверил Соломин.

Он добавил, что Кирилл Канахин никогда не работал в Малом театре.

Ранее РИА Новости получило комментарий от матери Кирилла Канахина. Она заявила, что на фотографии, на которой человек позирует перед зданием почты в селе Сушаны Брянской области, может быть её сын, но она не уверена окончательно. Мать Канахина отметила, что не верит в то, что её сын участвовал в нападении на своих соотечественников.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ.