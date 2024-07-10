Лоза высмеял идею спасать семьи повышением госпошлины за развод Лоза: повышение госпошлины до пяти тысяч рублей не уменьшит число разводов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Увеличение государственной пошлины за расторжение брака до пяти тысяч рублей не уменьшит число разводов в стране, заявил в беседе с NEWS.ru музыкант Юрий Лоза. По его мнению, если люди захотят устроить свою жизнь по-другому, то их ничего не остановит.

Конечно, госпошлина в пять тысяч рублей не остановит людей от развода. Если люди хотят устроить жизнь по-другому, их не остановят ни 600 рублей, ни пять тысяч рублей. Это просто пошлина принимается, и все. Это не повлияет на количество разводов, браков. Человек если надумал развестись, он заплатит больше, — высказался Лоза.

Как отметил музыкант, в России ценообразование устроено так, что если люди могут платить сейчас, значит смогут платить и больше. По словам Лозы, это никак не связано ни с логикой, ни со здравым смыслом.

Закон о повышении госпошлины за расторжение брака ранее одобрил Совет Федерации. Сумму в размере пяти тысяч рублей установили для супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии или через суд.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что россияне станут реже вступать в брак из-за повышения госпошлины за развод. По ее словам, отношения могут ограничиться сожительством без официальной регистрации. Она подчеркнула, что, согласно данным Росстата, в 2023 году было зафиксировано более 683 тысяч разводов.